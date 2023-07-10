5 Potret Happy Asmara, Si Ratu Viral yang Jadi Sorotan di Momen Pernikahan Denny Caknan

PEDANGDUT cantik Happy Asmara menjadi sorotan usai Denny Caknan resmi menikahi Bella Bonita. Seperti diketahui, pedangdut yang kini dijuluki sebagai Ratu Viral tersebut merupakan mantan kekasih Denny Caknan.

Menjadi sorotan karena Happy Asmara dituding memanfaatkan pernikahan Denny Caknan untuk promosi lagu barunya. Happy merilis lagu berjudul Sadar Posisi bertepatan dengan momen pernikahan sang mantan kekasih.

Meski begitu, pedangdut asal Kediri tersebut telah meminta maaf. Happy Asmara juga telah mengomentari unggahan foto pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita dengan ucapan selamat yang langsung bikin ramai netizen.

Tampaknya julukan Ratu Viral pada Happy Asmara bukan sekadar sematan. Namanya viral di momen pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita.

Terlepas dari itu, Happy Asmara juga dikenal sebagai pedangdut cantik dengan gaya modis. Berikut potret terbarunya yang dirangkum dari Instagram @happy_asmara77, Senin (10/7/2023).

Pamer bangun rumah





Pertama ada potret Happy Asmara di lokasi rumahnya yang sedang dibangun. Dia tampil simpel, tetapi tetap cantik memakai kaos putih polos.

Happy memadukannya dengan celana panjang sebetis yang membuatnya terlihat kece. Gayanya makin modis dengan memakai alas kaki berupa sepatu sandal crocs putih.

Jalan-jalan di pantai





Berikutnya ada gaya Happy Asmara jalan-jalan menyusuri bibir pantai. Dia tampil simpel mengenakan kaos hitam polos dengan celana pendek krem.

Gayanya makin modis dengan memakai sepatu sandal crocs putih. Selain itu, Happy Asmara memamerkan senyum manis yang membuat pesonanya kian terpancar.

Pose pakai baju tidur





Selanjutnya ada Happy Asmara berpose ala menguncir rambut dengan wajah fierce yang cantik. Meski memakai baju tidur berupa one set piyama, gaya Happy Asmara tetap kece bukan?