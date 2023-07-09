100 Nama Bayi Laki-Laki Kekinian yang Keren, Penuh Makna Baik dan Doa

100 nama bayi laki-laki kekinian yang keren dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Memberi nama bayi memang terkadang membingungkan, karena setiap orangtua ingin yang terbaik.
Terbaik dalam arti tak hanya keren, tetapi juga sarat akan makna baik dan doa. Karenanya, 100 nama bayi laki-laki kekinian berikut ini bisa menjadi rekomendasi.
Berikut 100 nama bayi laki-laki kekinian yang dirangkum dari berbagai sumber, Senin (10/7/2023).
1. Abbiyya: Berani, tidak takut
2. Abrar: Kebaikan
3. Abyaz: Takwa dan taat
4. Aarav: Bijaksana
5. Adelard: Gagah berani
6. Adelardo: Pangeran
7. Adelio: Pangeran mulia
8. Alden: Pelindung yang bijaksana
9. Aldebaran: Pintar
10. Ariqin: Berakhlak baik
11. Axelle: Sumber kehidupan
12. Aydin: Cerdas
13. Azkatia: Semakin maju, suci, bersih
14. Amani: Keinginan, cita-cita
15. Airuz: Permata
16. Bagas: Kuat
17. Byakta: Tampak dan terang
18. Bassam: Banyak tersenyum
19. Basyir: Penyampai kabar gembira
20. Bayanaka: Luar biasa
21. Behzad: Jujur, perhatian
22. Bendino: Diberkati
23. Bhadrika: Gagah berani
24. Bastian: Yang patut dimuliakan
25. Bashra: Pembawa kebahagiaan
26. Caleb: Orang kepercayaan
27. Carel: Kuat
28. Cameron: Cerdas
29. Camilo: Sang pembebas
30. Casimira: Pembawa perdamaian
31. Cetta: Berpengetahuan luas
32. Colson: Orang yang menang
33. Conary: Bijaksana
34. Daffin: Yang disayangi
35. Daharyadika: Baik dan sopan
36. Dahdy: Yang tercinta
37. Dakari: Bahagia
38. Danadyaksa: Penjaga kejayaan
39. Dilan: Lelaki setia
40. Desmon: Orang yang tekun
41. Eric: Pemimpin yang abadi
42. Emery: Pemimpin yang baik hati
43. Edwin: Sahabat yang makmur
44. Ehren: Terhormat
45. Ettan: Nafas
46. Elard: Berani
47. Ezra: Sang penyelamat
48. Fadey: keberanian
49. Fairel: laki-laki yang berani
50. Fajrin: kebahagiaan