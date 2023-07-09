100 Nama Bayi Laki-Laki Kekinian yang Keren, Penuh Makna Baik dan Doa

100 nama bayi laki-laki kekinian yang keren dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Memberi nama bayi memang terkadang membingungkan, karena setiap orangtua ingin yang terbaik.

Terbaik dalam arti tak hanya keren, tetapi juga sarat akan makna baik dan doa. Karenanya, 100 nama bayi laki-laki kekinian berikut ini bisa menjadi rekomendasi.

Berikut 100 nama bayi laki-laki kekinian yang dirangkum dari berbagai sumber, Senin (10/7/2023).

1. Abbiyya: Berani, tidak takut

2. Abrar: Kebaikan

3. Abyaz: Takwa dan taat

4. Aarav: Bijaksana

5. Adelard: Gagah berani

6. Adelardo: Pangeran

7. Adelio: Pangeran mulia

8. Alden: Pelindung yang bijaksana

9. Aldebaran: Pintar

10. Ariqin: Berakhlak baik

11. Axelle: Sumber kehidupan

12. Aydin: Cerdas

13. Azkatia: Semakin maju, suci, bersih

14. Amani: Keinginan, cita-cita

15. Airuz: Permata

16. Bagas: Kuat

17. Byakta: Tampak dan terang

18. Bassam: Banyak tersenyum

19. Basyir: Penyampai kabar gembira

20. Bayanaka: Luar biasa

21. Behzad: Jujur, perhatian

22. Bendino: Diberkati

23. Bhadrika: Gagah berani

24. Bastian: Yang patut dimuliakan

25. Bashra: Pembawa kebahagiaan

26. Caleb: Orang kepercayaan

27. Carel: Kuat

28. Cameron: Cerdas

29. Camilo: Sang pembebas

30. Casimira: Pembawa perdamaian

31. Cetta: Berpengetahuan luas

32. Colson: Orang yang menang

33. Conary: Bijaksana

34. Daffin: Yang disayangi

35. Daharyadika: Baik dan sopan

36. Dahdy: Yang tercinta

37. Dakari: Bahagia

38. Danadyaksa: Penjaga kejayaan

39. Dilan: Lelaki setia

40. Desmon: Orang yang tekun

41. Eric: Pemimpin yang abadi

42. Emery: Pemimpin yang baik hati

43. Edwin: Sahabat yang makmur

44. Ehren: Terhormat

45. Ettan: Nafas

46. Elard: Berani

47. Ezra: Sang penyelamat

48. Fadey: keberanian

49. Fairel: laki-laki yang berani

50. Fajrin: kebahagiaan