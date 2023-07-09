Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 10 Juli: Libra Fokus sedang Diuji, Sagitarius Konsentrasi ke Karir

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 10 Juli: Libra Fokus sedang Diuji, Sagitarius Konsentrasi ke Karir
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
APA kata peruntungan zodiakmu di awal pekan ini? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Libra, Scorpio dan Sagitarius. Sebagaimana diprediksikan oleh ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Daya fokus dan konsentrasi Anda diuji hari ini, karena sebaiknya tidak peduli berapa banyak hal menarik yang terjadi di rumah atau di tempat kerja atau di lingkungan sekitar, Anda harus tetap fokus pada apa tujuan jangka panjang diri sendiri.

Harus ingat yang terpenting, jangan biarkan orang lain, bahkan orang yang dicintai, membuang waktu Anda hanya untuk hal-hal kecil sepele yang tak penting.

2. Scorpio: Anda para Scorpio harus lebih luwes lagi dalam bergaul dan bersosialisasi, dimulai dengan hari ini. Sebaiknya terima undangan bergaul, bersosialisasi atau bahkan terkait pekerjaan apa pun. Semakin banyak Anda terlibat, semakin Anda akan makmur ke depannya.

3. Sagitarius: Pekan ini pemilik zodiak ini fokus ke soal karir, jadi meskipun Anda adalah tipe Sagitarius yang menyukai sikap santai dalam hidup, Anda akan tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan sepanjang Anda berusaha untuk mencapai hal tersebut.

(Rizky Pradita Ananda)

      
