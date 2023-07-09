Ramalan Zodiak 10 Juli: Cancer Jangan Memaksakan Diri, Virgo Buat Rencana di Sisa Akhir Tahun

APA kata peruntungan zodiakmu di awal pekan ini? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Cancer, Leo dan Virgo. Sebagaimana diprediksikan oleh ahli astrologi Sally Brompton.

1. Cancer: Jika tidak ingin melakukan pekerjaan serius saat ini, tidak ada gunanya mencoba memaksakan diri. Lebih baik manfaatkan sebaik-baiknya peluang perjalanan dan aktivitas yang menghampiri Anda dan awali minggu dengan menyenangkan. Bersenang-senanglah dengan teman-teman di hari ini.

2. Leo: Hari ini orang-orang Leo harus waspada soal keuangan. Kebanyakan uang tunai di pekan ini, bisa mendatangkan masalah di kemudian hari. Jangan bertindak dahulu baru memikirkannya, karena yang tepat adalah berpikir dulu sebelum bertindak.

3. Virgo: Awali hari Senin ini dengan memulai membuat rencana untuk sisa tahun ini dan buatlah rencana yang bisa membuat dirimu senang dan bangga. Tak ada salahnya untuk menetapkan rencana, tujuan, dan mimpi hidup setinggi-tingginya yang bisa Anda capai.

(Rizky Pradita Ananda)