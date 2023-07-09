Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 10 Juli: Aries Dihimpit Banyak Pekerjaan, Gemini Terlalu Sensitif

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 10 Juli: Aries Dihimpit Banyak Pekerjaan, Gemini Terlalu Sensitif
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

APA kata peruntungan zodiakmu di awal pekan ini? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Aries, Taurus dan juga Gemini. Sebagaimana diprediksikan oleh ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Awal pekan para Aries dimulai cukup berat, karena hari ini di seputar pekerjaan Anda akan dipanggil untuk melakukan tugas yang sebetulnya melebihi kapasitas, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ingat! Jangan mengambil terlalu banyak dan berlebihan, tetap pasang batasan.

2. Taurus: Jangan dipendam, setiap frustrasi atau bahkan kemarahan yang selama ini mengintai di kehidupan sehari-hari Anda sekarang harus diungkapkan dan dikonfrontasi.

3. Gemini: Hari ini para Gemini sedang merasa terlalu sensitif, dan mulai berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Tidak perli drama, berhentilah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ada. Lebih penting mengambil langkah untuk memperbaikinya lagi.

(Rizky Pradita Ananda)

      
