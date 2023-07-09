Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Selebgram Ini Percaya Cantik Bukan Hanya Soal Fisik, Begini Katanya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |17:00 WIB
Selebgram Ini Percaya Cantik Bukan Hanya Soal Fisik, Begini Katanya
Selebgram Mbiew (Foto: Instagram/@mbiew)
A
A
A

KONSEP cantik di era sekarang bukan lagi hanya soal paras menarik dengan standar-standar sosial di belakangnya. Cantik kini lebih general, bahkan dianggap bukan hanya milik perempuan.

Selebgram Mbiew mengamini bahwa definisi cantik itu tidak selalu berpatokan pada keindahan fisik perempuan. Bagi pria kelahiran Bandar Lampung, 12 Agustus itu, cantik adalah soal cara merawat tubuh yang benar.

Selebgram Mbiew

"Karena cantik bagi aku adalah cara merawat tubuh dengan benar, itu kenapa cantik bukan hanya milik perempuan," kata Mbiew dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Jumat (7/7/2023).

Artinya, kini perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk menjaga penampilan fisik. Sebab, melakukan perawatan juga bagian dari bentuk menghormati karunia Tuhan.

