Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gelar Perindo Run 5K, Ferry Kurnia Yakin Olahraga Bikin Bacaleg Makin Solid

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |15:44 WIB
Gelar Perindo Run 5K, Ferry Kurnia Yakin Olahraga Bikin Bacaleg Makin Solid
Perindo Run 5k (Foto: Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Perindo Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tetap solid dengan melakukan kegiatan positif bersama-sama, seperti berolahraga.

Sekadar informasi, para Bacaleg Partai Perindo menggelar Perindo Run 5K di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/7/2023). Sekitar 30 Bacaleg Partai Perindo dari berbagai Dapil meramaikan kegiatan tersebut.

Perindo Run 5K

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memang mendukung para Bacaleg untuk melakukan kegiatan positif. Ini juga sebagai pemanasan sebelum acara yang lebih besar digelar ke depannya.

Perindo Run 5K

“Tentunya dengan adanya olahraga ini salah satu bentuk upaya soliditas kita untuk memasyarakatkan olahraga. Akan ada olahraga yang lainnya, selain lari ya. Saya pikir banyak kegiatan yang nanti akan melibatkan masyarakat secara luas,” kata Ferry kepada MNC Portal.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu juga diisi banyak anak muda. Ini dilakukan untuk merangkul kaum milenial.

Waketum DPP Partai Perindo Bidang Pemilu ini juga ingin para Bacaleg Partai Perindo kembali menggelar kegiatan positif. Ia juga ingin mereka mengajak masyarakat lebih luas, terutama anak muda untuk menerapkan hidup sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement