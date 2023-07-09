Gelar Perindo Run 5K, Ferry Kurnia Yakin Olahraga Bikin Bacaleg Makin Solid

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Perindo Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tetap solid dengan melakukan kegiatan positif bersama-sama, seperti berolahraga.

Sekadar informasi, para Bacaleg Partai Perindo menggelar Perindo Run 5K di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/7/2023). Sekitar 30 Bacaleg Partai Perindo dari berbagai Dapil meramaikan kegiatan tersebut.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memang mendukung para Bacaleg untuk melakukan kegiatan positif. Ini juga sebagai pemanasan sebelum acara yang lebih besar digelar ke depannya.

“Tentunya dengan adanya olahraga ini salah satu bentuk upaya soliditas kita untuk memasyarakatkan olahraga. Akan ada olahraga yang lainnya, selain lari ya. Saya pikir banyak kegiatan yang nanti akan melibatkan masyarakat secara luas,” kata Ferry kepada MNC Portal.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu juga diisi banyak anak muda. Ini dilakukan untuk merangkul kaum milenial.

Waketum DPP Partai Perindo Bidang Pemilu ini juga ingin para Bacaleg Partai Perindo kembali menggelar kegiatan positif. Ia juga ingin mereka mengajak masyarakat lebih luas, terutama anak muda untuk menerapkan hidup sehat.