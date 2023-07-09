Park Hyatt Jakarta Rayakan Ulang Tahun Pertama

JAKARTA – Park Hyatt Jakarta merayakan hari jadinya yang pertama, pada 8 Juli 2023. Hotel bintang enam satu-satunya di Ibu Kota ini hadir untuk memanjakan seluruh kebutuhan penggunanya.

“08 July 2022 – 08 July 2023: Happy 1st Anniversary for Park Hyatt Jakarta,” ujar Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo lewat unggahannya lewat Instagram.

Di usia pertamanya, Park Hyatt Jakarta menjawab kebutuhan akan fasilitas MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) yang terus meningkat. Alasan ini yang membuat properti ini memperkenalkan Royal Glasshouse.

Setelah masa pembangunan selama 8 bulan, venue ini menawarkan fasilitas MICE mewah yang bisa diakses langsung dari dalam hotel. Menariknya lagi, Royal Glasshouse dirancang megah dengan suasana asri taman.

“Royal Glasshouse at The Park merupakan ballroom unik bagian dari Park Hyatt Jakarta. Venue MICE ini dibangun sepanjang 23 Oktober 2022 hingga 23 Juni 2023. Terima kasih untuk semua team yang membuat hal ini terwujud," imbuh Hary.

Fasilitas MICE mewah dari Park Hyatt Jakarta menjawab kebutuhan masyarakat akan berbagai kebutuhan, dari pesta pernikahan, pameran, konferensi, seminar, pertemuan, dan berbagai acara lainnya.