Mirror Selfie, Gaya Inara Rusli Pose di Kamar Mandi Jadi Sorotan!

SELEBRITIS Inara Rusli kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, salah satu potret Inara justru mengundang komentar netizen.

Potret tersebut diunggah wanita berhijab ini di akun Instagram-nya. Dalam unggahan itu, Inara terlihat sedang melakukan mirror selfie di sebuah kaca di kamar mandi.

“Lemme take a bathub selfie first,” tulis Inara, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (10/7/2023).

Dari postingan itu, terlihat Inara memutuskan berpose di depan cermin kamar mandi yang besar. Inara nampak anggun dengan hijab hitam dan blazer motif kotak-kotak. Ia juga mengenakan sepatu boot hitam yang makin memberi kesan edgy pada penampilannya.

Namun, Inara justru menuai hujatan karena posenya yang dinilai vulgar. Dalam unggahan itu, istri Virgoun Last Child ini terlihat mengangkat kaki ke bagian bathtub sehingga memperlihatkan sedikit bagian kakinya.

Alhasil, banyak warganet yang mengomentari Inara karena posenya dan bagian aurat tubuhnya yang mulai terlihat.