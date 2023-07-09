Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Marisa Tumbuan, Menantu Rima Melati yang Cantiknya Bikin Hati Adem

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |18:00 WIB
5 Potret Marisa Tumbuan, Menantu Rima Melati yang Cantiknya Bikin Hati Adem
Marisa Tumbuan (Foto: Instagram/@marisa_tumbuan)
A
A
A

NAMA Marisa Tumbuan tentu sudah tidak asing di kalangan fashion item branded enthusiast alias pencinta produk fesyen bermerek.

Selain merupakan sosok menantu dari artis senior Rima Melati, ia juga dikenal sebagai sosok enterpreneur yang aktif mengadakan beberapa kegiatan berkaitan dengan dunia fesyen.

Baru-baru ini, ia sendiri berencana menyelenggarakan program fesyen bernama Irressavenue dan Irressneaker. Kedua program tersebut rencananya akan diluncurkan pada September 2023 mendatang.

Irressavenue sendiri merupakan Luxury concept store yang mengusung tema one stop shopping bagi pecinta fashion Indonesia khususnya penggemar luxury high end brand di Indonesia.

Sedangkan Irressneaker merupakan platform baru yang di luncurkan oleh Irres Bazaar yang memiliki visi untuk memberikan ruang eksibisi bagi store owner, brand owner baik International maupun local bersanding bersama untuk maju dengan melibatkan komunitas Irresistible Bazaar.

“Melihat perkembangan tren fashion dunia di Indonesia, saya ingin menyediakan platform yang memudahkan para pecinta fashion saat berbelanja,” kata Marisa, dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.

Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok Marisa Tumbuan, berikut beberapa potret cantiknya, dilansir dari akun Instagramnya, @marisa_tumbuan.

1. Terkenal fashionable!

Marisa Tumbuan

Marisa terkenal kerap tampil fashionable di berbagai kesempatan, salah satunya bisa terlihat dalam potret ini. Istri dari Aditya Tumbuan ini tampak elegan dalam balutan dress pink yang dipadukan dengan turban hijab.

2. ’Adem’ bak ubin masjid!

Marisa Tumbuan

Dalam potret ini, kecantikan Marissa bikin hati siapapun ‘adem’ bak ubin masjid! Apalagi dengan gamis panjang nan flowy berwarna hijau botol yang ia kenakan berikut ini.

3. Potret cantik saat menyelenggarakan bazaar produk fashion branded

Marisa Tumbuan

Sebagai Founder Irresistible Bazaar, Marisa cukup aktif hadir di bazaar yang ia selenggarakan di beberapa mal Jakarta. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Senyumnya manis ya!

