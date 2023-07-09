Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Hot Marion Jola Bikin Resah, Bra Nyeplak Gegara Pakai Baju Super Ketat!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |02:05 WIB
Gaya Hot Marion Jola Bikin Resah, Bra Nyeplak Gegara Pakai Baju Super Ketat!
Marion Jola (Foto : Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

GAYA penampilan Marion Jola kembali menjadi sorotan netizen di Instagram. Kali ini, penyanyi berusia 23 tahun tersebut membagikan potret narsis berpose di balkon.

"Katanya Gemini narsis ya?," tulis penyanyi asal Kupang NTT tersebut pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Minggu (9/7/2023).

Marion Jola

Marion Jola berpose narsis di balkon dengan gayanya yang simpel tetapi kece dan mencuri perhatian. Dia mengenakan kaos ketat lengan pendek berwarna putih yang dipadukan celana cargo.

Baju crop top yang ketat membuat bra Marion Jola tampak membentuk alias nyeplak. Sontak penampilan perempuan yang akrab disapa Lala tersebut terlihat semakin seksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3030065/marion_jola-PnDK_large.jpg
Marion Jola Pamer Bikini di Pinggir Pantai, Tampilkan Wajah Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021591/potret-marion-jola-ulang-tahun-ke-24-harus-rebahan-di-rumah-sakit-D23gWrGwQq.jpg
Potret Marion Jola Ulang Tahun Ke-24, Harus Rebahan di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020852/marion-jola-tampil-seksi-dan-eksotis-dengan-dress-merah-netizen-kalau-kayak-gini-rela-maghrib-terus-2JZfRgDlSy.jpg
Marion Jola Tampil Seksi dan Eksotis dengan Dress Merah, Netizen: Kalau Kayak Gini Rela Maghrib Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010616/tampil-stunning-pakai-dress-hitam-marion-jola-disebut-mirip-j-lo-RPFY3bUnFw.jpg
Tampil Stunning Pakai Dress Hitam, Marion Jola Disebut Mirip J.Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3004148/potret-seksi-marion-jola-di-pantai-pamer-perut-rata-bikin-salfok-qG7nGmIC64.jpg
Potret Seksi Marion Jola di Pantai, Pamer Perut Rata Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997417/5-potret-marion-jola-pamer-tubuh-langsing-dan-kulit-eksotis-Xf45JpOyE5.jpg
5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement