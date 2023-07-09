Gaya Hot Marion Jola Bikin Resah, Bra Nyeplak Gegara Pakai Baju Super Ketat!

GAYA penampilan Marion Jola kembali menjadi sorotan netizen di Instagram. Kali ini, penyanyi berusia 23 tahun tersebut membagikan potret narsis berpose di balkon.

"Katanya Gemini narsis ya?," tulis penyanyi asal Kupang NTT tersebut pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Minggu (9/7/2023).

Marion Jola berpose narsis di balkon dengan gayanya yang simpel tetapi kece dan mencuri perhatian. Dia mengenakan kaos ketat lengan pendek berwarna putih yang dipadukan celana cargo.

Baju crop top yang ketat membuat bra Marion Jola tampak membentuk alias nyeplak. Sontak penampilan perempuan yang akrab disapa Lala tersebut terlihat semakin seksi.