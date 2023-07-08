Libra hingga Leo, Sederet Zodiak Ringan Tangan Bantu Teman di Kantor

BEBERAPA orang punya karakter alami mau alias tak ragu membantu orang lain yang membutuhkan, termasuk rekan kerja di kantor.

Ya, tak semua orang memang mau berbaik hati menolong jika bicara soal tempat bekerja seperti kantor yang sangat rentan akan persaingan sengit satu sama lain. Namun empat zodiak ini disebut ringan tangan dalam urusan membantu teman atau koleganya di kantor. Dilansir dari Pink Villa, Minggu (9/7/2023) berikut ulasan singkatnya.

1. Leo: Orang-orang berzodiak satu ini mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Para Leo biasanya menghindari ekspresi emosi di tempat kerja karena kantor bukan ruang pribadi, sehingga semuanya harus ditangani secara profesional.

2. Libra: Para pemilik zodiak ini selalu ingat akan tujuan bekerja dan berbisnis adalah mendapatkan kepercayaan klien. Jadi, setiap kali ada perbedaan pendapat, para Libra memilih untuk menelan egonya untuk meredakan masalah dan menjaga niat baik dengan para kolega di tempat bekerja.

