100 Nama Bayi Laki-Laki, Bermakna Pembawa Rezeki dalam Islam

100 nama bayi laki-laki bermakna pembawa rezaki dalam Islam berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Dalam Islam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberikan nama terbaik kepada sang buah hati seperti yang diriwayatkan dalam hadits:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian," (HR Abu Dawud)

Karenanya, banyak umat muslim yang berusaha memberikan nama terbaik untuk anaknya dengan inspirasi sumber Alquran. Tak sedikit pula yang memberikan nama si kecil dengan makna pembawa rezeki.

Berikut rekomendasi 100 nama bayi laki-laki bermakna pembawa rezaki dalam Islam yang dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (8/7/2023).

1. Abdul Ghani: Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Kaya

2. Abdurrazaq:rezeki

3. Aricha: pembawa rezeki

4. Akhtar: bintang, keberuntungan

5. Asadel: kaya raya

6. Atha: rezeki

7. Atharrazka: keberuntungan rezeki yang bersih

8. Ayman: beruntung

9. Abdul Razak: hamba Allah memberi rezeki

10. Abimbola: terlahir memiliki rezeki berlimpah

11. Abizer: rezeki dan kekayaan

12. Adalrik: orang yang mulia dan pemberi rezeki

13. Adeduard: pelindung rezeki

14. Adhitan: seorang raja kekayaan, rezeki yang berlimpah

15. Adrian: kaya

BACA JUGA: 5 Potret Irma Purba yang Telah Resmi Bercerai dengan Boris Bokir

16. Alvarendra: Beruntung, berhati mulia, dan cerdas.

17. Asher: Anak laki-laki yang beruntung, diberkati, dan bahagia.

18. Alfarizki: Beruntung dan pembawa rezeki.

19. Afolabi: terlahir kaya, memiliki rezeki dan mewah

20. Akando:memiliki kekuatan dan rezeki

21. Alkhalifi: laki-laki yang baik dan sukses

22. Alfarizqi: membawa rezeki

23. Arizki: laki-laki yang murah rezeki

24. Athariz: pembawa rezeki

25. Arta: harta, kekayaan

26. Bahtiar: Kaya, sejahtera dan sentosa

27. Baizhan: rezeki dan memiliki jiwa yang kaya

28. Ballan: rezeki, kebajikan

29. Bracha: sebuah rezeki

30. Bahtiar: sejahtera kaya

31. Bakhit: keberuntungan

32. Ballan: rezeki, kebajikan

33. Billah: rezeki

34. Daulah: penuh dengan rezeki

35. Derrien: rezeki

36. Dhanaji: makmur rezeki dan bernasib baik

37. Dravida: seseorang memiliki rezeki yang berlimpah

38. Edgina: lahir untuk menjadi kaya

39. Edris: memiliki rezeki yang berlimpah

40. Eniola: seseorang memiliki rezeki yang berlimpah

41. Enofe: rezeki yang berlimpah

42. Eshar: diberkati, hidupnya sejahtera

43. Falah: sukses, beruntung

44. Fandy: Cerdas, beruntung.

45. Fauza: Mendapat keberuntungan.

46. Fawwaz: Mendapat keberuntungan.

47. Gadman: Keberuntungan.

48. Gerik: Penguasa tombak, orang kaya.

49. Ghani: Orang kaya dan makmur

50. Govind: Berhasil dengan baik, cerdas, beruntung.