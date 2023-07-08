100 Nama Bayi Laki-Laki, Bermakna Pembawa Rezeki dalam Islam

100 nama bayi laki-laki bermakna pembawa rezaki dalam Islam berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Dalam Islam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberikan nama terbaik kepada sang buah hati seperti yang diriwayatkan dalam hadits:
ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ
Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian," (HR Abu Dawud)
Karenanya, banyak umat muslim yang berusaha memberikan nama terbaik untuk anaknya dengan inspirasi sumber Alquran. Tak sedikit pula yang memberikan nama si kecil dengan makna pembawa rezeki.
Berikut rekomendasi 100 nama bayi laki-laki bermakna pembawa rezaki dalam Islam yang dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (8/7/2023).
1. Abdul Ghani: Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Kaya
2. Abdurrazaq:rezeki
3. Aricha: pembawa rezeki
4. Akhtar: bintang, keberuntungan
5. Asadel: kaya raya
6. Atha: rezeki
7. Atharrazka: keberuntungan rezeki yang bersih
8. Ayman: beruntung
9. Abdul Razak: hamba Allah memberi rezeki
10. Abimbola: terlahir memiliki rezeki berlimpah
11. Abizer: rezeki dan kekayaan
12. Adalrik: orang yang mulia dan pemberi rezeki
13. Adeduard: pelindung rezeki
14. Adhitan: seorang raja kekayaan, rezeki yang berlimpah
15. Adrian: kaya
16. Alvarendra: Beruntung, berhati mulia, dan cerdas.
17. Asher: Anak laki-laki yang beruntung, diberkati, dan bahagia.
18. Alfarizki: Beruntung dan pembawa rezeki.
19. Afolabi: terlahir kaya, memiliki rezeki dan mewah
20. Akando:memiliki kekuatan dan rezeki
21. Alkhalifi: laki-laki yang baik dan sukses
22. Alfarizqi: membawa rezeki
23. Arizki: laki-laki yang murah rezeki
24. Athariz: pembawa rezeki
25. Arta: harta, kekayaan
26. Bahtiar: Kaya, sejahtera dan sentosa
27. Baizhan: rezeki dan memiliki jiwa yang kaya
28. Ballan: rezeki, kebajikan
29. Bracha: sebuah rezeki
30. Bahtiar: sejahtera kaya
31. Bakhit: keberuntungan
32. Ballan: rezeki, kebajikan
33. Billah: rezeki
34. Daulah: penuh dengan rezeki
35. Derrien: rezeki
36. Dhanaji: makmur rezeki dan bernasib baik
37. Dravida: seseorang memiliki rezeki yang berlimpah
38. Edgina: lahir untuk menjadi kaya
39. Edris: memiliki rezeki yang berlimpah
40. Eniola: seseorang memiliki rezeki yang berlimpah
41. Enofe: rezeki yang berlimpah
42. Eshar: diberkati, hidupnya sejahtera
43. Falah: sukses, beruntung
44. Fandy: Cerdas, beruntung.
45. Fauza: Mendapat keberuntungan.
46. Fawwaz: Mendapat keberuntungan.
47. Gadman: Keberuntungan.
48. Gerik: Penguasa tombak, orang kaya.
49. Ghani: Orang kaya dan makmur
50. Govind: Berhasil dengan baik, cerdas, beruntung.