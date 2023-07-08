4 Hal Seru Bisa Dilakukan saat Pelesiran ke Sabang, Kepingan Surga di Ujung Barat Indonesia

ACEH selalu menarik untuk diulas. Salah satunya ialah Kota Sabang yang berada di Pulau Weh. Sabang bisa dibilang merupakan surga wisata di ujung barat Indonesia.

Ya, kota seluas 121 kilometer persegi di negeri Serambi Makkah ini punya banyak destinasi wisata mengagumkan.

Pulau Weh bisa diakses dengan kapal feri dari Banda Aceh kurang dari 3 jam atau 45 menit jika menggunakan kapal cepat.

Sabang menawarkan sejumlah pengalaman fantastis. Kota ini sangat kaya akan wisata bahari, alam, situs sejarah, dan kuliner lezat.

Berikut 4 aktivitas wisata seru yang bisa dilakukan di Kota Sabang, Pulau Weh seperti dikutip dari laman Indonesia Travel;

1. Mendaki ke Gua Sarang

Bagi mereka yang tidak keberatan dengan pendakian berat, Gua Sarang sangat cocok untuk Anda.

Ini adalah gua yang terbentuk dari formasi batuan menarik yang ditemukan di tepi pantai berbatu.

Mendaki ke bawah menuju gua bukanlah hal yang mudah, juga bukan pendakian kembali, tetapi bagi mereka yang mencari olahraga dan permata tersembunyi, ini jelas merupakan pendakian untuk Anda.

Namun, jika hiking bukan keahlian Anda, disarankan untuk mengunjungi titik pertama Gua Sarang, tempat yang menghadap ke teluk yang akan membuat Anda terkagum-kagum akan keindahan alam.