Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Hal Seru Bisa Dilakukan saat Pelesiran ke Sabang, Kepingan Surga di Ujung Barat Indonesia

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:04 WIB
4 Hal Seru Bisa Dilakukan saat Pelesiran ke Sabang, Kepingan Surga di Ujung Barat Indonesia
Pulau Weh, Aceh (Foto: Instagram/@youth.holiday)
A
A
A

ACEH selalu menarik untuk diulas. Salah satunya ialah Kota Sabang yang berada di Pulau Weh. Sabang bisa dibilang merupakan surga wisata di ujung barat Indonesia.

Ya, kota seluas 121 kilometer persegi di negeri Serambi Makkah ini punya banyak destinasi wisata mengagumkan.

Pulau Weh bisa diakses dengan kapal feri dari Banda Aceh kurang dari 3 jam atau 45 menit jika menggunakan kapal cepat.

Sabang menawarkan sejumlah pengalaman fantastis. Kota ini sangat kaya akan wisata bahari, alam, situs sejarah, dan kuliner lezat.

Berikut 4 aktivitas wisata seru yang bisa dilakukan di Kota Sabang, Pulau Weh seperti dikutip dari laman Indonesia Travel;

1. Mendaki ke Gua Sarang

Bagi mereka yang tidak keberatan dengan pendakian berat, Gua Sarang sangat cocok untuk Anda.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Ini adalah gua yang terbentuk dari formasi batuan menarik yang ditemukan di tepi pantai berbatu.

Mendaki ke bawah menuju gua bukanlah hal yang mudah, juga bukan pendakian kembali, tetapi bagi mereka yang mencari olahraga dan permata tersembunyi, ini jelas merupakan pendakian untuk Anda.

Namun, jika hiking bukan keahlian Anda, disarankan untuk mengunjungi titik pertama Gua Sarang, tempat yang menghadap ke teluk yang akan membuat Anda terkagum-kagum akan keindahan alam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement