5 Tempat Wisata Ramah Anak di Bandung, Pilihan Tepat Bahagiakan Si Kecil

SELAIN menginap di hotel dengan nuansa sejuk, Anda pasti mencari tempat wisata ramah anak yang cocok disambangi saat libur akhir pekan (weekend).

Tentu banyak tujuan favorit yang nyaman dikunjungi bersama si kecil yang bisa membahagiakan hati si kecil.

Nah, Anda tak perlu bingung untuk memilih tempat wisata seperti di Bandung yang bakal asyik banget buat liburan bareng anak. Berikut Okezone rangkumkan 5 di antaranya;

1. Taman Kelinci Ciwidey

Destinasi pertama adalah Taman Kelinci Ciwidey yang terletak di Jalan raya Ciwidey-Rancabali KM 33,7, Cikembang, Kabupaten Bandung.

Seperti namanya akan ada kelinci di sekitar lingkungan taman tersebut. Anak-anak pasti akan bahagia dengan kehadiran kelinci yang imut ini.

Taman Kelinci Ciwidey (Foto: Instagram/@tamankelinciciwidey)

Tempat wisata tersebut sangat terkenal di Bandung, sebab pengunjung diperbolehkan memberi makanan langsung ke kelinci. Setiap akhir pekan atau libur panjang sudah dipastikan tempat ini penuh dan dipadati oleh pengunjung.

2. Farmhouse Lembang

Nah, Farmhouse Lembang sudah menjadi wisata andalan bagi para pelancong. Tempat ini memiliki tema bak Eropa jadi sudah dipastikan tempat tersebut sangatlah bagus.

Objek wisata ini sangat cocok dijadikan tempat liburan untuk keluarga, menariknya Anda bisa menyewa kostum ala Eropa. Tempat ini banyak spot foto yang menarik, jadi sudah tidak heran lagi pulang dari Farmhouse memori handphone Anda penuh.

Farmhouse Lembang (Foto: Instagram/@farmhouselembang)

“Waktu ke Farmhouse itu baru pertama kali ya, pas udah sampai tempatnya, bagus banget. Udara di lembangkan dingin ya, jadi asyik aja di sana,” ujar Nabila, pengunjung yang pernah ke Farmhouse Lembang.

Tempat ini berlokasi di Jalan Raya Lembang No. 108, Gudangkahuripan, Lembang, Bandung Barat. Untuk harga tiket masuk hanya merogoh kocek sebesar Rp30 ribu.