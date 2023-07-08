Deretan Restoran Vegetarian Favorit Traveler di Bali, Enak dan Sehat Banget Lho!

MUNGKIN Anda jenuh dengan masakan yang itu-itu saja saat berkunjung Bali. Kalau begitu, tak ada salahnya mencicipi aneka hidangan di restoran vegetarian yang pas untuk memenuhi hasrat kuliner Anda.

Terdapat banyak restoran vegetarian di Pulau Dewata yang pas di lidah wisatawan. Suasana restorannya pun menyenangkan, unik dan menawarkan berbagai hidangan vegetarian yang akan membuat Anda puas.

Berikut Okezone rangkumkan 5 restoran vegetarian di Bali yang bisa Anda kunjungi saat berkunjung, sebagaimana dikutip dari laman Indonesia Travel;

1. The Seeds of Life, Ubud

Bagi Anda yang pernah merasakan keindahan Ubud, tak heran jika makanan yang disajikan di Ubud memiliki kualitas yang sangat luar biasa.

(Foto: Instagram/@seedsoflifebali)

Berkunjung ke The Seeds of Life Raw Food Cafe Anda akan mendapatkan sensasi pengalaman berbeda.

Di sana dihidangkan aneka makanan western vegetarian yang menggiurkan. Saat makan Anda pun ditemani oleh suasana hiruk pikuk Ubud yang selalu diserbu wisatawan.

Restoran ini berlokasi di Jalan Goutama, Ubud, Bali. Restoran ini buka pada pukul 09.00 hingga 21.00.