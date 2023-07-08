Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Suka Tas Simple dan Elegan, Sophia Latjuba Kepincut Brand Lokal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:00 WIB
Suka Tas Simple dan Elegan, Sophia Latjuba Kepincut Brand Lokal
Sophia Latjuba, (Foto: MPI/Ayu Utami)
A
A
A

KONTRAS dengan imejnya yang mewah dan mahal, untuk urusan tas ternyata artis cantik Sophia Latjuba mengaku dirinya adalah penyuka tas dengan model simpel.

Bukan tas-tas dari brand luar negeri yang harganya bisa mencapai ratusan juta, siapa sangka justru Sophia Latjuba kepincut dengan tas keluaran merek lokal milik anak bangsa.

Bahkan Sophia Latjuba ditunjuk sebagai wajah dari brand fesyen lokal tersebut. Menurut perempuan 52 tahun itu, kini brand lokal sudah menunjukkan kualitas produk yang tinggi.

"Melihat beberapa tahun terakhir, sangat luar biasa brand lokal makin ke sini makin berkembang dan," ujar Sophia saat ditemui dalam acara Hut ke-60 Sixty Years of Symphonic Journey Elizabeth di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2023).

Ibunda penyanyi Eva Celia itu menambahkan, ia senang bisa ditunjuk jadi wajah brand tas lokal. Sebab di momen ini bisa menjadi kesempatannya untuk membantu mengenalkan tas-tas lokal lebih luas lagi kepada publik.

"Jadi of course saya tidak mikir banyak dan terlalu lama untuk say yes. Apalagi (dengan ini) saya bisa membantu menjadi produk lokal yang mempunyai kualitas sangat tinggi. Punya kesamaan juga, sama-sama very simple dan elegan,” tutup Sophia singkat.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/629/3163868/sophia_latjuba-hO4j_large.jpg
Momen Sophia Latjuba Gendong Cucu, Netizen: Nenek Tercantik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/612/3045282/manuella_aziza-Y0i8_large.jpg
Tampilan Elegan Manuella Aziza, Anak Sophia Latjuba yang Kini Beranjak Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028641/sophia_latjuba-scQe_large.jpg
Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/612/3018268/potret-lawas-sophia-latjuba-dipotret-darwis-triadi-netizen-real-vempire-7F6xza8ATz.jpg
Potret Lawas Sophia Latjuba Dipotret Darwis Triadi, Netizen: Real Vempire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005495/potret-terbaru-sophia-latjuba-pose-cium-ketiak-hot-mom-idola-netizen-gak-pernah-gagal-VaphqnGWqd.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pose Cium Ketiak, Hot Mom Idola Netizen Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987085/potret-terbaru-sophia-latjuba-pakai-kacamata-netizen-malam-bu-dosen-BXmp170NVg.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement