Suka Tas Simple dan Elegan, Sophia Latjuba Kepincut Brand Lokal

KONTRAS dengan imejnya yang mewah dan mahal, untuk urusan tas ternyata artis cantik Sophia Latjuba mengaku dirinya adalah penyuka tas dengan model simpel.

Bukan tas-tas dari brand luar negeri yang harganya bisa mencapai ratusan juta, siapa sangka justru Sophia Latjuba kepincut dengan tas keluaran merek lokal milik anak bangsa.

Bahkan Sophia Latjuba ditunjuk sebagai wajah dari brand fesyen lokal tersebut. Menurut perempuan 52 tahun itu, kini brand lokal sudah menunjukkan kualitas produk yang tinggi.

"Melihat beberapa tahun terakhir, sangat luar biasa brand lokal makin ke sini makin berkembang dan," ujar Sophia saat ditemui dalam acara Hut ke-60 Sixty Years of Symphonic Journey Elizabeth di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2023).

Ibunda penyanyi Eva Celia itu menambahkan, ia senang bisa ditunjuk jadi wajah brand tas lokal. Sebab di momen ini bisa menjadi kesempatannya untuk membantu mengenalkan tas-tas lokal lebih luas lagi kepada publik.

"Jadi of course saya tidak mikir banyak dan terlalu lama untuk say yes. Apalagi (dengan ini) saya bisa membantu menjadi produk lokal yang mempunyai kualitas sangat tinggi. Punya kesamaan juga, sama-sama very simple dan elegan,” tutup Sophia singkat.

(Rizky Pradita Ananda)