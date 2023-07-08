Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bantu UMKM NTB Tekan Biaya Produksi Asri Welas Ajarkan Mengecap Batik Pakai Boks Bekas

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:00 WIB
Bantu UMKM NTB Tekan Biaya Produksi Asri Welas Ajarkan Mengecap Batik Pakai Boks Bekas
Asri Welas di LIMOFF 2023, (Foto: MPI/Nurul Amanah)
A
A
A

ASRI Welas sebagai salah satu artis, desainer dan penggiat budaya ternyata punya misi tersendiri ketika menyambangi Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ya, kehadirannya kali ini bukan hanya dalam rangka berpartisipasi sebagai desainer di perhelatan Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF), Asri Welas juga ingin membantu memberdayakan kain Batik NTB yang memadukan teknik cap dan tulis.

Asri Welas yang begitu kagum melihat kepopuleran tenun NTB, ingin kain batik NTB turut merasakan hal yang sama. Artis satu ini ingin semakin banyak masyarakat yang terampil membatik, sama seperti banyakya masyarakat yang begitu terampil menenun.

Salah satunya ia wujudkan dengan besinergi dengan LIMOFF dengan mengadakan pelatihan bersama pelajar dari SMK 5 Mataram dan beberapa UMKM untuk belajar mengecap Batik.

"Sebulan yang lalu House of Asri Welas mengadakan pelatihan bersama SMK 5 Mataram dan 15 UMKM itu kami belajar untuk bisa mengecap Batik," ujar Asri saat dijumpai di Sengigi, Lombok, NTB, Jumat (7/7/2023).

