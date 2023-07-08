Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Pesona Bella Bonita yang Bikin Denny Caknan Bertekuk Lutut Menikahinya

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:00 WIB
6 Pesona Bella Bonita yang Bikin Denny Caknan Bertekuk Lutut Menikahinya
Bella Bonita (Foto: Instagram/@bellabonita_r.a -@kambing_guling_ajiib)
A
A
A

DENNY Caknan resmi menikah dengan selebgram cantik, Bella Bonita. Akad nikah Denny Caknan dan Bella Bonita digelar semalam, Jumat (7/7/2023).

Resmi menjadi istri Denny Caknan, sosok Bella Bonita mengundang penasaran banyak orang. Perempuan berusia 24 tahun tersebut berasal dari Madiun.

Berawal eksis sebagai selebgram, Bella Bonita kini terjun menjadi model dan menjadi brand ambassador beberapa produk kecantikan. Tak mengherankan, Bella memang memiliki paras cantik yang memesona.

Pesonanya telah membuat Denny Caknan bertekuk lutut menikahinya. Berikut potret pesona Bella Bonita yang dirangkum dari Instagram pribadinya dan @kambing_guling_ajiib saat momen akad nikah.

Senyum manis usai ijab qobul

Potret Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita

(Foto: Instagram/@@kambing_guling_ajiib)

Pertama ada potret Bella Bonita menemani Denny Caknan yang lancar membacakan ijab qobul. Tampak dia tersenyum manis yang menggambarkan kebahagiannya telah dipersunting Denny Caknan.

Momen pamer cincin nikah

Potret Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita

(Foto: Instagram/@@kambing_guling_ajiib)

Ini adalah momen Denny Caknan dan Bella Bonita pamer cincin nikah di pelaminan. Keduanya tampak serasi mengenakan busana pengantin Jawa berwarna putih.

Tampak raut wajah bahagia dari keduanya saat memamerkan cincin pernikahan mereka. Bella sendiri tampak cantik tersenyum yang memancarkan pesona kecantikannya.

Duduk manis di kursi taman

Bella Bonita

Bella Bonita kerap membagikan OOTD penampilannya di Instagram pribadi. Salah satunya saat duduk manis di kursi taman. Bella tampak stylish mengenakan blazer putih yang dipadukan celana pendek.

Selain itu, rambut panjang yang digerai natural membuat Bella semakin terlihat memesona. Tatapan wajahnya yang teduh juga membuat hati siapapun adem!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
