Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Jago Mencoba Teknik Makeup Baru, Berbakat Banget!

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Jago Mencoba Teknik Makeup Baru, Berbakat Banget!
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA zodiak dianugerahi kreativitas tinggi dan punya minat tinggi terkait teknik makeup.

Bakat dan pandangannya soal seni, berbuah jadi ide kreatif yang dituangkan dalam pulasan aplikasi makeup. Jadi penasaran kan tanda zodiak apa saja sih yang disebut jago alias andal dalam mengaplikasikan teknik-teknik makeup baru? Diwarta dari Pink Villa, Sabtu (8/7/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Cancer: Para pemilik zodiak ini adalah tipe orang happy-go-lucky, berpengetahuan luas, stabil, dan suka bersenang-senang. Makanya suka tampil dengan penuh gaya dan pakai makeup. Tak ragu untuk menjajal dan tampil dengan makeup penuh permainan warna yang mencuri perhatian.

2. Leo: Disebut sebagai orang suka dan menikmati semua perhatian yang tertuju pada mereka. Itulah kenapa orang-orang Leo percaya diri dengan tampilan bold. Senang untuk bisa memilih dari berbagai macam warna riasan yang menarik dan menikmati kesempatan untuk memeriahkan penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement