4 Zodiak Jago Mencoba Teknik Makeup Baru, Berbakat Banget!

BEBERAPA zodiak dianugerahi kreativitas tinggi dan punya minat tinggi terkait teknik makeup.

Bakat dan pandangannya soal seni, berbuah jadi ide kreatif yang dituangkan dalam pulasan aplikasi makeup. Jadi penasaran kan tanda zodiak apa saja sih yang disebut jago alias andal dalam mengaplikasikan teknik-teknik makeup baru? Diwarta dari Pink Villa, Sabtu (8/7/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Cancer: Para pemilik zodiak ini adalah tipe orang happy-go-lucky, berpengetahuan luas, stabil, dan suka bersenang-senang. Makanya suka tampil dengan penuh gaya dan pakai makeup. Tak ragu untuk menjajal dan tampil dengan makeup penuh permainan warna yang mencuri perhatian.

2. Leo: Disebut sebagai orang suka dan menikmati semua perhatian yang tertuju pada mereka. Itulah kenapa orang-orang Leo percaya diri dengan tampilan bold. Senang untuk bisa memilih dari berbagai macam warna riasan yang menarik dan menikmati kesempatan untuk memeriahkan penampilannya.