Viral Dokter Tompi Buka Layanan Perbesar Mr P, Netizen: Bye Mak Erot!

TENGAH viral di jagat maya, tepatnya di linimasa Twitter dan Instagram layanan terbaru dokter Tompi sebagai ahli bedah plastik.

Tawaran yang sukses menarik perhatian para netizen tersebut, adalah penawaran akan prosedur bedah terbarunya. Bagaimana tak jadi buah bibir? Pasalnya, prosedur bedah terbaru yang ditawarkan lewat unggahan di akun Instagram dan Twitter miliknya tersebut ia menawarkan jasa untuk memperbesar Mr P.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Tompi memastikan, prosedur ini bisa membuat Mr P bukan hanya menjadi lebih panjang tapi juga berdiameter besar.

“Penis enlargement : menambah panjang dan diameter,” bunyi cuitan dr. Tompi, dikutip dari akun Twitter miliknya, @dr_tompi, Jumat (7/7/2023)

Dalam cuitan yang sama, dokter sekaligus penyanyi tersebut memastikan proses pembesaran Mr P ini dilakukan lewat prosedur berdurasi singkat, tidak ada masa downtime dan efektif.

“No downtime, prosedur singkat, efektif dan bertahan,” sambung Tompi.