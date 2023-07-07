Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Nama Bayi Perempuan dari Bahasa Sunda, Cantik dan Sarat Makna Baik

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |05:00 WIB
50 Nama Bayi Perempuan dari Bahasa Sunda, Cantik dan Sarat Makna Baik
Nama bayi perempuan dari Bahasa Sunda (Foto: Timesofindia)
50 nama bayi perempuan Sunda berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Sunda merupakan salah satu suku di Indonesia dengan ciri khas bahasanya yang unik.

Sementara perempuan Sunda sendiri dikenal dengan tutur kata lembut dan kecantikannya. Karenanya, nama bayi perempuan dalam bahasa Sunda bisa dijadikan referensi.

Berikut 50 nama bayi perempuan dari bahasa Sunda yang dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (7/7/2023).

Nama Bayi Perempuan

1. Mimin: perempuan

2. Mila: gadis

3. Marini: manis

4. Malati: bunga melati

5. Meghana: awan

6. Mudita: senang

7. Naditya: matahari

      
