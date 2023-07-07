Benarkah Green Caviar Extract Maksimal Lawan Penuaan di Kulit Wajah?

SELAMA ini Caviar lebih familiar terdengar di dunia kuliner. Caviar sendiri merupakan telur ikan tertentu, umumnya ikan sturgeon yang sudah diproses sedemikian rupa.

Nah, tahukah Anda kalau caviar bukan ternyata kini bukan hanya jadi hidangan fancy alias santapan mewah tapi juga sudah dimanfaatkan dalam dunia kecantikan, sebagai bahan utama dalam treatment kecantikan.

Ya, beberapa jenis treatment wajah sudah menggunakan caviar sebagai 'item' perawatannya. Masker caviar misalnya, yang diyakini meremajakan kulit sekaligus mencerahkan. Kini produk skincare juga ada yang menggunakan green caviar extract sebagai komposisi penting di dalamnya.

Dijelaskan dalam siaran media JJ Glow, produk skincare yang mengandung green caviar extract, lactobacillus, collagen, dan hyaluronic acid pada umumnya memberi manfaat baik bagi kulit.

"Dua dari empat formula itu, yaitu green caviar dan lactobacillus sudah terbukti menyehatkan kulit," jelas dr. Pranindya Zanila Jabbariq, praktisi kesehatan dan kecantikan dalam keterangan resmi yang diterima, dikutip Jumat (7/7/2023)

Lactobacillus misalnya, disebut dr. Pranindya, berperan penting bisa membantu mencegah penuaan dini secara alami.