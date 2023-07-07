Penyebab Gula Berlebihan Tak Baik Bagi Tubuh, Salah Satunya Bikin Berat Badan Naik!

BANYAK orang suka makanan dan minuman manis sebab mengkonsumsi berbagai makanan manis membuat perasaan jadi lebih senang dan gembira. Apalagi gula juga merupakan zat adiktif dalam makanan dan minuman tertentu.

Namun kalau mengonsumsi gula terlalu banyak, bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti meningkatkan risiko kenaikan berat badan, diabetes, gigi berlubang, dan lainnya. Berikut ini adalah 4 alasan mengapa gula buruk untuk Anda, yang dilansir dari Medical News Today.

1. Kurangnya Nilai Gizi

Menambahkannya ke makanan dan minuman secara signifikan meningkatkan kandungan kalorinya tanpa menambahkan manfaat nutrisi apa pun.

Tubuh biasanya mencerna makanan dan minuman ini dengan cepat. Hal ini berarti bahwa gula bukan sumber energi yang baik.

Produk yang secara alami mengandung gula berbeda. Misalnya, buah-buahan dan produk susu mengandung gula alami. Tubuh mencerna makanan ini lebih lambat, menjadikannya sumber energi yang bertahan lama. Buah-buahan juga mengandung serat serta berbagai vitamin dan mineral.

2. Penambahan berat badan

Risiko signifikan mengonsumsi gula makanan berlebih adalah penambahan berat badan. Dalam kebanyakan kasus, makanan dan minuman manis mengandung kalori tinggi.

Mengkonsumsi terlalu banyak produk ini akan menyebabkan penambahan berat badan, bahkan dengan olahraga teratur. Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kelebihan gula adalah penyebab kenaikan berat badan.

Karena tubuh biasanya mencerna produk yang mengandung gula tambahan lebih cepat, mereka tidak mengimbangi rasa lapar untuk waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan makan lebih teratur sepanjang hari dan asupan kalori yang lebih besar secara keseluruhan.

Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa gula dapat mempengaruhi jalur biologis yang mengatur rasa lapar.

Leptin adalah hormon yang mengatur rasa lapar dengan menentukan berapa banyak energi yang dibutuhkan tubuh. Gangguan fungsi leptin dapat menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas.

Penting untuk dicatat bahwa gula tidak menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas dengan sendirinya. Gula adalah salah satu dari beberapa penyebab. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara pola makan, aktivitas fisik, genetika, serta faktor sosial dan lingkungan.

Namun, membatasi jumlah gula dalam makanan adalah salah satu cara paling sederhana untuk mencegah kenaikan berat badan.

