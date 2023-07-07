Rasakan Sensasi Menyantap Makanan Nusantara Sambil Ditemani Harimau di Pasuruan

TIGER Cave Restaurant di Taman Safari II Jatim, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menawarkan pengalaman unik. Para pengunjung berkesempatan untuk menyantap makanan dengan ditemani harimau.

Tiger Cave Restaurant yang berada di area Baby Zoo Taman Safari II Jatim dikemas dengan konsep desain interior India yang dihiasi ornamen dan relief ala bangunan kuno di India.

Daya tarik dari Tiger Cave Restaurant adalah pengalaman menyantap hidangan bareng sepasang harimau dari jenis harimau Benggala dan harimau putih.

Melansir dari ANTARA, Minggu (9/7/2023), demi keamanan pengunjung, kandang harimau dan area meja makan dibatasi dengan sekat kaca yang kokoh.

Pengunjung dapat mengambil swafoto atau video bersama harimau dari balik sekat kaca. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan kebolehan kedua harimau itu dalam memanjat pohon dan berenang ketika sedang diberi makan oleh petugas.

Untuk varian menu, pengunjung bisa bebas memilih berbagai hidangan mulai dari khas Nusantara seperti iga bakar, sate maranggi, sop buntut, dan nasi goreng hingga hidangan Western seperti pizza, tenderloin steak, spaghetti, dan beef lasagna.

Selain pilihan menu tetap yang beraneka ragam, Tiger Cave Restaurant juga menawarkan menu promo dengan tema hidangan yang diganti setiap tiga bulan sekali sehingga menu yang dihadirkan lebih bervariasi.

"Varian menu terutama menu promo kita ganti setiap tiga bulan sekali, untuk bulan ini disajikan quesadilla itu tematik Mexican. Nanti kita bikin sesuatu lagi entah itu dari Oriental atau Eropa," kata Executive Chief Taman Safari II Jatim, Muhammad Anwar.

"Menu nusantara juga bisa dibikin promo tapi dengan tampilan tematik berbeda misalnya khas Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dari Papua pun juga bisa," tambahnya.