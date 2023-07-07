Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Benteng Menakjubkan di Tengah Gurun, Tempat Istirahat Jamaah Haji Zaman Dulu

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |04:11 WIB
Intip Benteng Menakjubkan di Tengah Gurun, Tempat Istirahat Jamaah Haji Zaman Dulu
Benteng Al-Muazzam di Tabuk, Arab Saudi. (Foto: SPA/Arab News)
A
A
A

BENTENG Al-Muazzam di wilayah Tabuk, Arab Saudi melambangkan detail arsitektur Islam dan mencerminkan minat akhir zaman Islam dalam melayani peziarah di jalur Levant.

Benteng ini didirikan pada tahun 1031 Hijriah atau 1622 Masehi sebagai tempat istirahat jamaah haji dan umrah, sekaligus berfungsi sebagai markas militer untuk mengamankan jalan ke dan dari Madinah dan Makkah.

 BACA JUGA:

Melansir dari Arab News, Minggu (9/7/2023), luas total Benteng Al-Muazzam 10.000 meter persegi dan dindingnya dibangun dalam bentuk persegi panjang.

 

Benteng Al-Muazzam menyimpan kenangan selama lebih dari empat abad. Di tengah benteng terdapat halaman luas yang dikelilingi oleh ruangan, tangga, dan lorong atas.

 BACA JUGA:

Batu-batu halus digunakan untuk membangun benteng yang memiliki dua lantai di atasnya dengan dinding pelindung setinggi koridor bagian dalam.

Keempat fasadnya tidak memiliki jendela kecuali bukaan kecil yang pernah digunakan untuk mempertahankan benteng.

