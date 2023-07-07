Rekomendasi 25 Tempat Wisata di Solo Terbaru 2023, Cocok Dikunjungi Bareng Keluarga

REKOMENDASI 25 tempat wisata di Solo terbaru 2023 yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga maupun teman. Kota asal Presiden Joko Widodo ini dikenal memiliki banyak sekali tempat wisata.

Mulai dari wisata sejarah, budaya, wisata alam, hingga wisata buatan yang tentunya menarik untuk dikunjungi. Bagi Anda yang bingung mau ke mana saat bertandang ke Solo, berikut destinasi wisata yang bisa dikunjungi.

Berikut rekomendasi 25 tempat wisata di Solo terbaru 2023.

Keraton Surakarta Hadiningrat

Wisata budaya dan sejarah di Solo memang tak ada duanya. Para wisatawan biasanya akan datang ke Keraton Surakarta Hadiningrat untuk melihat berbagai koleksi peninggalan kerajaan.

Museum Batik Danar Hadi

Solo juga dikenal sebagai salah satu kota penghasil batik terbaik di Indonesia. Jika Anda adalah pecinta batik, tak ada salahnya untuk berkunjung ke Museum Batik Danar Hadi saat berada di Solo. Pasalnya, museum ini menyimpan berbagia macam jenis dan corak batik yang menarik.

Pandawa Water World

Pandawa Water World merupakan tempat wisata bertema air yang cocok digunakan untuk bersenang-senang bersama keluarga maupun teman. Wisata air yang satu ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dengan sekitar 27 wahana air yang bisa Anda nikmati.

The Heritage Palace

Kemudian ada wisata The Heritage Palace yang menawarkan keindahan bangunan bersejarah, mobil antik, museum 3D, hingga Omah Walik.

Tempat wsiata yang satu ini cocok sekali bagi Anda yang suka mengabadikan momen.

The Lawu Park

The Lawu Park merupakan tempat wisata alam yang berlokasi tak jauh dari kaki Gunung Lawu. Tempat wisata yang satu ini tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, tapi juga beberapa aktivitas yang menarik seperti hiking, forest walk, sky walk, dan lain-lain.

Pasar Gede

Bagi yang hobi kulineran rasanya sayang sekali jika tidak berkunjung ke Pasar Gede ketika berada di Solo. Pasar yang tak jauh dari Kantor Bupati Solo dan Keraton Kasunanan Surakarta ini memiliki desain bangunan yang unik yakni perpaduan Belanda-Jawa.

Selain digunakan untuk berburu kuliner khas Solo, Pasar Gede juga kerap dijadikan sebagai spot foto oleh para wisatawan.

Taman Sriwedari

Salah satu taman bersejarah yang ada di Solo adalah Taman Sriwedari. Tempat yang sudah ada sejak zaman Pakubuwana X ini kerap digunakan masyarakat sebagai tempat pertunjukan budaya.

Pabrik Gula De Tjolomadoe

Pabrik Gula De Tjolomadoe sudah ada sejak 1861 dan kini sudah mulai berhenti beroperasi. Meski demikian, tempat ini masih sering dikunjungi wisatawan karean nilai sejarah dan desain pabriknya yang menarik untuk difoto.

Grojogan Sewu

Grojogan Sewu menjadi salah satu tempat wisata paling populer di Solo. Untuk menikmati keindahan air terjun yang dipadukan dengan pemandangan alam yang syahdu ini Anda cukup membayar tiket masuk sekitar Rp. 18 ribuan saja.