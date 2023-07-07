Intip Desa Mati Terkubur Pasir di Tengah Gurun, Segera Direklamasi untuk Wisata

SEBUAH desa yang terkubur pasir di Gurun Madam, wilayah Sharjah, Uni Emirat Arab akan direklamasi untuk dijadikan destinasi wisata.

Perkampungan Ghuraifa yang terletak 2 kilometer arah barat daya Al Madam dulu sangat berkembang, tapi kini sudah ditinggalkan oleh penduduknya dan jadi desa mati.

Melihat adanya potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, Anggota Dewan Tertinggi Penguasa Sharjah Sultan bin Muhammad Al Qasimi meminta agar desa terkubur yang legendaris di Al Madam tersebut dilestarikan dan disiapkan sebagai destinasi bagi wisatawan.

Desa Ghuraifa terdiri dari dua deretan rumah yang identik dan sebuah masjid di ujung jalan. Namun, permukiman itu sudah terkubur pasir di tengah gurun.

Melansir dari Khaleej Times, Minggu (9/7/2023), Ghuraifa bukan desa hantu. Banyak turis yang penasaran pergi ke sana untuk berpetualang ke masa lalu.

Di tengah bisik-bisik tentang hal gaib, beberapa operator memfasilitasi tur berpemandu ke tempat tersebut.

Bahkan puncak musim panas tidak menghalangi wisatawan berkunjung ke Ghuraifa.

Netizen setempat menyarankan wisatawan datang ke Ghuraifa saat matahari terbenam untuk melihat sunset menakjubkan. Warganet lain juga memposting lokasi yang bagus untuk off-road ringan di desa itu.