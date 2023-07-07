Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Wisata Bukit Keren di Yogyakarta, Paling Pas buat Healing Usir Penat

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:03 WIB
5 Wisata Bukit Keren di Yogyakarta, Paling Pas buat Healing Usir Penat
Puncak Suroloyo, Yogyakarta (Foto: Instagram/@millati_kamaliah)
SEBELUM traveling ke Yogyakarta, Anda harus menyiapkan itinerary menarik. Terutama jika ingin mengunjungi destinasi wisata di pagi hari untuk mengusir penat.

Ya, setiap sudut Yogyakarta tersimpan banyak kenangan dimulai dari sejarahnya hingga jejak yang tersimpan. Juga dengan destinasi wisata yang menarik dikunjungi pagi hari atau malam hari.

Bahkan destinasi wisata tersebut sudah terkenal di media sosial. Seperti yang diulas oleh laman Instagram @liburan.dijogja.

"Hai guys ni buat kalian yang mau liburan ala ala negeri diatas awan di Jogja. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menikmati pemandangan ini😍 Kuy cek rekomendasi Mimin guys!," tulisnya.

Tak perlu khawatir, terdapat 5 tempat wisata di Yogyakarta yang pas dikunjungi pada pagi hari? Yuk simak ulasannya!

Bukit Ngisis

Bukit Ngisis Nglinggo (Foto: dok. melkey binaro)

1. Bukit Ngisis Nglinggo

Destinasi pertama terdapat Bukit Ngisis Nglinggo yang terdapat di Nglinggo Barat, Pagerharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukit Ngisis salah satu bukit yang memiliki udara yang sangat sejuk dengan keindahan alam luar biasa. Tempat ini merupkan destinasi yang paling digemari oleh pengunjung.

Ketinggian Bukit Ngisis mencapai 900 meter dari permukaan laut, bahkan tempat ini sering dijadikan untuk menikmati sunrise maupun sunset.

Untuk harga tiket masuk nya sendiri sekitar Rp3.000 sangat murah kan, yuk jadikan Bukit Ngisis ini sebagai destinasi pertama Anda ketika berkunjung ke Yogyakarta.

Kebun Buah Mangunan

Kebun Buah Mangunan (Foto: Instagram/@septyymelia)

2. Kebun Buah Mangunan

Destinasi yang ketiga ini tak kalah hits yaitu Kebun Buah Mangunan. Tempat ini berada di ketinggian 200 mdpl di atas permukaan laut, bahkan tempat ini dijuluki sebagai 'Negeri di Atas Awan'.

Sejuknya udara akan menyapu sopan tangan Anda, di waktu-waktu tertentu Anda bisa menyaksikan gumpalan awan serta kabut putih. Spot di sini memanglah sangat bagus untuk menghiasi feeds foto di Instagram Anda. Untuk harga masuk hanya merogoh kocek Rp5.000.

Halaman:
1 2 3
      
