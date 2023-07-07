5 Sosok Wanita Mistis Penguasa Dunia Gaib Terpopuler di Indonesia, Kisahnya Ada yang Difilmkan

INDONESIA memang kaya akan cerita mistis dan mitos. Setiap daerah memiliki cerita-cerita legenda yang di dalamnya mengisahkan sosok-sosok gaib sebagai tokoh atau hero. Beberapa di antaranya adalah tokoh wanita.

Meski tak bisa dibuktikan bahkan sosoknya benar ada, tapi sebagian masyarakat sangat percaya dengan keberadaannya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang dianggap dikuasai oleh sosok gaib tak kasat mata.

Misalnya Jembatan Ancol di Jakarta Utara yang disebut-sebut dijaga oleh sosok hantu perempuan bernama si Manis Jembatan Ancol. Dalam cerita dari mulut ke mulut disebutkan hantu itu konon kerap menampakkan diri di dekat jembatan Ancol.

Kemudian ada juga Laut Selatan Jawa yang dikisahkan dalam legenda dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Bahkan muncul mitos-mitos yang diyakini oleh penduduk sekitar misalnya tak boleh berpakaian hijau saat ke pantai selatan.

Saking melegendanya nama mereka dalam cerita-cerita rakyat, kisah gaib sosok-sosok wanita mistis tersebut ada yang ditulis dalam buku dan difilmkan.

Berikut tokoh wanita mistis yang konon penguasa dunia gaib di Indonesia.

1. Nyi Roro Kidul

Nyi Roro Kidul sosok mistis yang sangat populer di kalangan masyarakat Sunda dan Jawa. Dia diceritakan sebagai penguasa Laut Selatan. Dikisahkan bahwa Nyi Roro kidul bernama Putri Lara Kadita, putri kesayangan Prabu Siliwangi.

Selain karena parasnya yang jelita, Putri Kadita digambarkan berhati mulia. Hal ini lantas menjadi pemantik rasa dengki para selir sang prabu.

Karenanya, para selir tersebut mengirimkan sihir yang membuat sang putri menderita penyakit kulit. Hal ini membuatnya terusir dari istana.

Lukisan Nyi Roro Kidul

Sang putri pun memutuskan untuk berjalan menuju selatan untuk bertapa. Dari sinilah sang putri mendapat bisikan gaib untuk membasuh dirinya di Laut Selatan guna menyembuhkan sakitnya. Sejak saat itu, ia disebut sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan.

Cerita Nyi Roro Kidul sudah dibukukan dan diangkat dalam film.

2. Nyi Rantamsari

Nyi Rantamsari atau Dewi Rantamsari konon merupakan saudara Nyi Roro Kidul. Jika Roro Kidul menguasai Laut Selatan, maka Rantamsari dijuluki sebagai ratu Pantai Utara Jawa.

Sosoknya digambarkan cantik seperti bidadari dari kayangan dan dikeramatkan oleh sebagian masyarakat pesisir Pantura Jawa mulai dari Cirebon hingga Tegal.

Penari Sintren (Okezone.com/Fatnur)

Pada hari-hari tertentu, warga pesisir Pantura mempersembahkan sesajen dan kesenian Sintren untuk menghormati Dewi Ratamsari.

Biasanya saat Sintren dimainkan, ada penari yang kerasukan roh halus. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat kalau ada penari kesurupan saat pertunjukan Sintren, itu pertanda sesajen mereka telah diterima oleh Nyi Ratamsari.