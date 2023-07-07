Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wow! Lonjakan Wisatawan Taman Safari II Jatim Tembus 100 Persen saat Libur Sekolah

Antara , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |02:01 WIB
Wow! Lonjakan Wisatawan Taman Safari II Jatim Tembus 100 Persen saat Libur Sekolah
Pengunjung Taman Safari II Prigen, Jawa Timur (Foto: Instagram/@dr.indahdwi1810)
A
A
A

PADA masa liburan sekolah, jumlah wisatawan yang berekreasi ke Taman Safari II Jatim di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengalami lonjakan hingga menembus angka 100 persen.

"Periode liburan sekolah saat ini, hari weekday bisa seperti weekend jadi kenaikannya bisa sampai 100 persen," kata Director Sales and Marketing Taman Safari II Jatim, Astrid Wenas melansir ANTARA.

Dijelaskannya, mayoritas pengunjung Taman Safari II Jatim berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dalam sehari, taman safari yang terletak di kaki Gunung Arjuno itu dapat menampung hingga 15 ribu pengunjung.

Koleksi Satwa Taman Safari II Prigen

(Foto: Instagram/@riky_ardiyansah)

Mayoritas pengunjung yang berwisata ke Taman Safari II Jatim berasal dari kalangan keluarga dan rombongan pelajar Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) karena paket wisata edukasi satwa yang ditawarkan oleh destinasi liburan tersebut.

"Ada namanya paket edukasi, mereka tidak hanya rekreasi masuk safari journey kemudian acara bebas di wahana rekreasi, tapi juga ada penjelasan tentang satwa yang didampingi sama tim edukasi dari kita," ujar Astrid.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur sekolah yang mencapai 100 persen, Taman Safari II Jatim menambah durasi jam atraksi atau extra show.

Selain itu, Taman Safari II Jatim juga menyediakan lahan parkir luas yang dapat menampung kapasitas hingga 200 bis dan 600 kendaraan pribadi.

Dari semua koleksi satwa yang dihadirkan oleh Taman Safari II Jatim, Astrid mengatakan lumba-lumba dan gajah menjadi satwa yang paling digemari oleh pengunjung anak-anak.

