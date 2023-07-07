Mau Liburan ke Bali? Waspada Cuaca Buruk hingga 10 Juli 2023

PENERBANGAN ke Bali akan terganggu cuaca buruk hingga 10 Juli 2023. Penundaan di bandara kemungkinan akan lebih dari satu jam.

Dengan begitu, jika dalam waktu dekat Anda akan melakukan perjalanan ke Bali, dimohon untuk bersabar dan tetap hati-hati.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa cuaca Jumat, 7 Juli 2023 di Bali, khususnya Denpasar, diprediksi hujan sedang hingga lebat.

"Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Bali bagian barat, tengah, selatan, dan timur," tulis keterangan BMKG, dikutip MNC Portal.

Konsultan Penerbangan, Gerry Soejatman pun mengabarkan hal yang sama melalui Twitter pribadinya, @GerryS. Menurut keterangannya, delay akan terjadi dari/ke Bali dalam beberapa hari ke depan.

"Jika Anda melakukan penerbangan domestik dari/ke Bali, diperkirakan keberangkatan akan ramai dan kursi yang tersedia sedikit," katanya.