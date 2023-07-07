Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Liburan ke Bali? Waspada Cuaca Buruk hingga 10 Juli 2023

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:02 WIB
Mau Liburan ke Bali? Waspada Cuaca Buruk hingga 10 Juli 2023
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

PENERBANGAN ke Bali akan terganggu cuaca buruk hingga 10 Juli 2023. Penundaan di bandara kemungkinan akan lebih dari satu jam.

Dengan begitu, jika dalam waktu dekat Anda akan melakukan perjalanan ke Bali, dimohon untuk bersabar dan tetap hati-hati.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa cuaca Jumat, 7 Juli 2023 di Bali, khususnya Denpasar, diprediksi hujan sedang hingga lebat.

Infografis Wisata Tabanan, Bali

"Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Bali bagian barat, tengah, selatan, dan timur," tulis keterangan BMKG, dikutip MNC Portal.

Konsultan Penerbangan, Gerry Soejatman pun mengabarkan hal yang sama melalui Twitter pribadinya, @GerryS. Menurut keterangannya, delay akan terjadi dari/ke Bali dalam beberapa hari ke depan.

"Jika Anda melakukan penerbangan domestik dari/ke Bali, diperkirakan keberangkatan akan ramai dan kursi yang tersedia sedikit," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement