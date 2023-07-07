Resep Chicken Karage Saus Tiram, Enak dan Mudah Dibuatnya!

BAGI yang suka bersantap di gerai fastfood Jepang, pasti sudah tidak asing dengan resep ayam berikut ini. Chicken karage, fillet ayam yang dibalut tepung bumbu dan digoreng krispi.

Renyah dan gurihnya chicken karage pastinya bakal bikin Anda ketagihan. Apalagi ditambah siraman saus tiram, makin maknyus!

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resep chicken karage saus tiram yang dirangkum dari Instagram @annasupriyanto, Sabtu (8/7/2023).

Bahan-bahan:

400 gr filet paha ayam

Tepung terigu secukupnya