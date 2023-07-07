Gaya Tante Ernie Pakai Dress Ketat Bikin Salfok Gegara Titik di Dada, Dituding Tak Pakai Bra!

LAMA tak unggah foto di Instagram, Tante Ernie kembali bikin heboh netizen. Ini lantaran Tante Ernie kembali tampil seksi seperti sebelumnya.

Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa Tersebut membagikan momen dirinya mirror selfie di ruang fitting baju. Tante Ernie sepertinya sedang mencoba baju yang hendak dibelinya.

"Beli? Enggak? Beli atau beli? 😅," tulisnya pada caption unggahan foto Instagram @himynameisernie yang dikutip Okezone.

Dalam foto tersebut, Tante Ernie mengenakan outfit dress mini model turtleneck berwarna nude. Dress tersebut memiliki bahan rajut dengan aksen cut out pada area neckline dan side chest yang memberi kesan stylish.