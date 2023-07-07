Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Tante Ernie Pakai Dress Ketat Bikin Salfok Gegara Titik di Dada, Dituding Tak Pakai Bra!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:06 WIB
Gaya Tante Ernie Pakai Dress Ketat Bikin Salfok Gegara Titik di Dada, Dituding Tak Pakai Bra!
Tante Ernie (Foto : Instagram/@himynameisernie)
A
A
A

LAMA tak unggah foto di Instagram, Tante Ernie kembali bikin heboh netizen. Ini lantaran Tante Ernie kembali tampil seksi seperti sebelumnya.

Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa Tersebut membagikan momen dirinya mirror selfie di ruang fitting baju. Tante Ernie sepertinya sedang mencoba baju yang hendak dibelinya.

"Beli? Enggak? Beli atau beli? 😅," tulisnya pada caption unggahan foto Instagram @himynameisernie yang dikutip Okezone.

Tante Ernie

Dalam foto tersebut, Tante Ernie mengenakan outfit dress mini model turtleneck berwarna nude. Dress tersebut memiliki bahan rajut dengan aksen cut out pada area neckline dan side chest yang memberi kesan stylish.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135771/3_potret_tante_ernie_cosplay_jadi_anak_sma_fokus_ngerjain_tugas_di_atas_kasur-1ZEQ_large.jpg
3 Potret Tante Ernie Cosplay Jadi Anak SMA, Fokus Ngerjain Tugas di Atas Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084291/tante_ernie_unggah_momen_saat_olahraga_pamer_tubuh_ramping-NyZj_large.jpg
Tante Ernie Unggah Momen saat Olahraga, Pamer Tubuh Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079182/tante_ernie-gNyt_large.jpg
Tante Ernie Pamer Foto Berkeringat Usai Olahraga, Dipuji Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071364/tante_ernie-61TV_large.jpg
Potret Terbaru Tante Ernie, Selfie Pamer Tubuh Berisi Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012802/potret-tante-ernie-makan-di-pinggir-kolam-renang-seksinya-bikin-netizen-salfok-OXY04snfaH.jpg
Potret Tante Ernie Makan di Pinggir Kolam Renang, Seksinya Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008410/tampilan-seksi-tante-ernie-dengan-mini-dress-pamer-body-goals-lvFUbMNLP4.jpg
Tampilan Seksi Tante Ernie dengan Mini Dress, Pamer Body Goals
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement