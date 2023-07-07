Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Aaliyah Massaid Tampil Hot Pakai Dress Ketat Belahan Dada Rendah, Gayanya Makin Berani!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |01:00 WIB
Aaliyah Massaid Tampil Hot Pakai Dress Ketat Belahan Dada Rendah, Gayanya Makin Berani!
Aaliyah Massaid (Foto: @aaliyah_massaid/Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Aaliyah Massaid menjadi sorotan publik belakangan ini. Putri Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid tersebut dinilai semakin berani tampil buka-bukaan.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto Aaliyah Massaid baru-baru ini. Perempuan berusia 21 tahun tersebut tampil aduhai.

Aaliyah Massaid

Aaliyah mengenakan long dress berwarna lemon yang menawan. Dress tersebut tampak ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesan seksi.

Selain itu, dress juga memiliki aksen cut off yang memperlihatkan kedua sisi bagian perutnya. Penampilan Aaliyah semakin seksi karena dress memiliki potongan belahan dada rendah.

Penampilannya pun menjadi sorotan netizen di kolom komentar. Selain memuji body goals, gaya Aaliyah dinilai semakin berani.

“Wow seksi,” komen @jwanvoo***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009619/potret-aaliyah-massaid-menangis-haru-dilamar-thariq-halilintar-XFiHMT2rKq.jpg
Potret Aaliyah Massaid Menangis Haru Dilamar Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009180/5-momen-aaliyah-massaid-saat-dilamar-thariq-halilintar-bahagia-banget-0VUvlNKOPv.jpg
5 Momen Aaliyah Massaid saat Dilamar Thariq Halilintar, Bahagia Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008404/gaya-aaliyah-massaid-di-acara-silet-awards-2024-anggun-dengan-dress-one-shoulder-et0Uup1oHe.jpg
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/612/2994670/potret-aaliyah-massaid-selfie-spesial-lebaran-netizen-bening-banget-masya-allah-Md4inLK8Zf.jpg
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991049/potret-aaliyah-massaid-nyeker-di-mall-ditemani-thariq-halilintar-26FUEvz8cP.jpg
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/194/2947370/5-inspirasi-ootd-tahun-baru-ala-aaliyah-massaid-bisa-tampil-kece-maksimal-pDquxx97pg.jpg
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement