Aaliyah Massaid Tampil Hot Pakai Dress Ketat Belahan Dada Rendah, Gayanya Makin Berani!

PENAMPILAN Aaliyah Massaid menjadi sorotan publik belakangan ini. Putri Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid tersebut dinilai semakin berani tampil buka-bukaan.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto Aaliyah Massaid baru-baru ini. Perempuan berusia 21 tahun tersebut tampil aduhai.

Aaliyah mengenakan long dress berwarna lemon yang menawan. Dress tersebut tampak ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesan seksi.

Selain itu, dress juga memiliki aksen cut off yang memperlihatkan kedua sisi bagian perutnya. Penampilan Aaliyah semakin seksi karena dress memiliki potongan belahan dada rendah.

Penampilannya pun menjadi sorotan netizen di kolom komentar. Selain memuji body goals, gaya Aaliyah dinilai semakin berani.

“Wow seksi,” komen @jwanvoo***