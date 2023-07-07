Gisel Pamer Punggung Mulus di Pantai, Janda Hot Bikin Netizen Tak Berkedip!

ARTIS cantik Gisella Anastasia alias Gisel tak pernah lepas dari sorotan. Terbaru potret mantan istri Gading Marten tersebut saat liburan di pantai.

Gisel membagikan potretnya saat liburan di pantai yang bikin kaum Adam gagal fokus. Gisel tampil cantik dan seksi mengenakan backless dress.

Seperti apa potret janda cantik satu ini saat liburan di pantai? Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @gisel_la, Jumat (7/7/2023).

Cantik dan menggoda





Pertama ada potret Gisel berpose tanpa melihat kamera. Meski foto hitam putih, kecantikan Gisel tetap tidak luntur. Selain cantik, pose dan ekspresi Gisel memberi kesan menggoda.

"Hay,, Gisel kamu makin cantik aja," ujar @rusan***

"tantiknaaa mama iceel❤️❤️," kata @anis***

"Janda makin menggoda," tutur @veg3***

Siluet tetap cantik!

Berikutnya ada potret Gisel duduk di pinggir dermaga. Meski siluet, tetap terlihat Gisel yang tersenyum manis. Bahkan, netizen menilai Gisel tetap cantik meski foto siluet.

"Siluet aja bisa secantik itu, Noniiiiik @gisel_la," puji @ardi***

"Senyumnya 😘🔥😍," komen @wau***