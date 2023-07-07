Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gisel Pamer Punggung Mulus di Pantai, Janda Hot Bikin Netizen Tak Berkedip!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |00:06 WIB
Gisel Pamer Punggung Mulus di Pantai, Janda Hot Bikin Netizen Tak Berkedip!
Potret Seksi Gisel (Foto: @gisel_la/Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Gisella Anastasia alias Gisel tak pernah lepas dari sorotan. Terbaru potret mantan istri Gading Marten tersebut saat liburan di pantai.

Gisel membagikan potretnya saat liburan di pantai yang bikin kaum Adam gagal fokus. Gisel tampil cantik dan seksi mengenakan backless dress.

Seperti apa potret janda cantik satu ini saat liburan di pantai? Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @gisel_la, Jumat (7/7/2023).

Cantik dan menggoda

Gisel

Pertama ada potret Gisel berpose tanpa melihat kamera. Meski foto hitam putih, kecantikan Gisel tetap tidak luntur. Selain cantik, pose dan ekspresi Gisel memberi kesan menggoda.

"Hay,, Gisel kamu makin cantik aja," ujar @rusan***

"tantiknaaa mama iceel❤️❤️," kata @anis***

"Janda makin menggoda," tutur @veg3***

Siluet tetap cantik!

Gisel

Berikutnya ada potret Gisel duduk di pinggir dermaga. Meski siluet, tetap terlihat Gisel yang tersenyum manis. Bahkan, netizen menilai Gisel tetap cantik meski foto siluet.

"Siluet aja bisa secantik itu, Noniiiiik @gisel_la," puji @ardi***

"Senyumnya 😘🔥😍," komen @wau***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012080/potret-kompak-gisel-dan-gempi-latihan-tenis-gemas-banget-lPznwclweV.jpg
Potret Kompak Gisel dan Gempi Latihan Tenis, Gemas Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007566/ngaku-jarang-selfie-gisel-posting-potret-dengan-gaya-ngintip-HJbk5uOUsw.jpg
Ngaku Jarang Selfie, Gisel Posting Potret dengan Gaya Ngintip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996312/5-ide-outfit-look-simple-ala-gisella-anastasia-cocok-untuk-halalbihalal-kantor-0VxrLllTW9.jpg
5 Ide Outfit Look Simple ala Gisella Anastasia, Cocok untuk Halalbihalal Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/612/2993492/potret-outfit-ke-pantai-ala-gisel-tampil-santai-pakai-busana-polos-Fy5ApMenav.jpg
Potret Outfit ke Pantai ala Gisel, Tampil Santai Pakai Busana Polos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2968064/potret-gisella-anastasia-dan-gempi-rayakan-imlek-menggemaskan-deh-A07tQuTXv4.jpg
Potret Gisella Anastasia dan Gempi Rayakan Imlek, Menggemaskan Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/612/2871402/gaya-rambut-baru-gisel-ala-ala-cewek-korea-cantiknya-gak-pernah-gagal-VSuG5nR7Ca.jpg
Gaya Rambut Baru Gisel ala-ala Cewek Korea, Cantiknya Gak Pernah Gagal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement