HOME WOMEN FASHION

5 Potret Lawas Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik dan Menawan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |07:00 WIB
5 Potret Lawas Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik dan Menawan
Potret Lawas Susy Susanti (Foto: Instagram/@herrymarhono)
A
A
A

SIAPA yang tidak kenal dengan Susy Susanti? Dia merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih medali emas Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol.

Wanita 52 tahun ini terjun ke dunia Susi terjun ke dunia bulu tangkis sejak tahun 1980. Pada 1985, ia masuk ke klub PB Jaya Raya, dibawah asuhan pelatih Liang Ciu Sia.

Sejak saat itu, Susy banyak mengikuti berbagai pertandingan bulu tangkis di kancah nasional. Dia pun berhasil meraih banyak medali di pertandingan yang digelar di beberapa negara.

Kini Susy sudah pensiun dari dunia bulu tangkus. Bersama sang suami, Alan Budikusuma, mereka membangun berbagai bisnis dengan mendirikan perusahaan perlengkapan olahraga dan sebuah brand raket dengan merk sendiri, yaitu Astec.

Bagi para penggemar bulu tangkis, tentu mengidolakan sosok Susy sejak dulu. Selain jago bermain bulu tangkis, perempuan keturunan Tionghoa itu juga memiliki paras yang cantik.

Penasaran seperti apa potret lawas Susy Susanti? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (7/7/2023).

1. Pamer senyum manis

Susy Susanti

Potret Susy Susanti saat berhasil meraih medali emas Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Di foto itu dia memakai jaket nuansa merah putih sambil mengalungkan medali kebanggaannya.

Susy nampak tersenyum bahagia dengan mata berbinar penuh haru setelah berhasil meraih medali emas. Sementara itu rambut panjangnya dikuncir satu dan berponi depan.

2. Jadi model iklan shampo

Susy Susanti

Sejak kemenangannya di Barcelona, nama Susy pun langsung meroket. Bahkan setahun setelahnya dia sempat ditunjuk menjadi bintang iklan produk shampo. Di foto itu Susy pose menopang dagu dengan tatanan rambut lurus rapi dan berponi. Tak lupa dia memberikan senyum manisnya.

3. Tampil formal

Susy Susanti

Potret Susy dan Alan Budikusuma tengah memberi hormat saat mengikuti upacara penyambutan di Bandara Soekarno Hatta. Di foto itu dia tampil formal memakai inner putih yang dipadukan dengan blazer warna hitam dan rok abu-abu. Dia juga terlihat membawa bucket bunga.

Halaman:
1 2
      
