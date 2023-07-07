Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wulan Guritno Pose Hot di Ranjang Bikin Galfok, Netizen: Yang Belang Memang Lebih Menggoda

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |01:00 WIB
Wulan Guritno Pose Hot di Ranjang Bikin Galfok, Netizen: Yang Belang Memang Lebih Menggoda
Wulan Guritno (Foto : Instagram/@wulanguritno)
ARTIS cantik Wulan Guritno menjadi sorotan usai hubungan asmaranya dengan Sabda Ahessa dikabarkan putus. Hal itu diperkuat dengan hilangnya foto-foto Sabda dari Instagram Wulan.

Hampir bersamaan dengan isu tersebut, unggahan foto Wulan Guritno di Instagram pribadinya menjadi sorotan. Ini lantaran ibu tiga orang anak tersebut tampil menggoda yang bikin netizen galfok alias gagal fokus.

Wulan Guritno

Dalam foto tersebut, Wulan Guritno berpose setengah jongkok di ranjang. Rambut panjangnya digerai, menatap tajam ke kamera yang membuat aura seksinya kian terpancar.

Selain itu, Wulan mengenakan crop top motif garis-garis hitam dan putih. Dia memadukannya dengan outfit overall denim agar tak terlalu terbuka.

