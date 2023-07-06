Penumpang Wanita Ngotot Minta Turun dari Pesawat karena Lihat Hantu, Penerbangan Delay!

BARU-baru ini viral video seorang wanita yang ‘ngotot’ ingin turun dari pesawat detik-detik menuju take off gara-gara mengaku melihat sesosok hantu.

Momen tersebut terjadi pada penerbangan maskapai American Airlines yang siap take-off dari Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, Amerika Serikat.

Dalam video viral yang beredar, wanita yang menggunakan tantkop berwarna hitam itu tiba-tiba jalan ke tengah koridor pesawat, tepat disaat para penumpang lain sudah duduk dan memasang seat belt mereka masing-masing.

Ia lantas tiba-tiba marah-marah dan memaksa ingin turun dari pesawat karena mengaku melihat sesosok pria dalam wujud hantu di bagian belakang pesawat.

"Aku memberitahumu, aku tidak peduli dan ada alasan mengapa aku tidak peduli dan semua orang bisa percaya atau tidak percaya,” ujar wanita itu sambil berjalan ke depan pesawat, dilansir dari akun TikTok Dailymail, Kamis, (6/7/2023).

"Aku tidak peduli, tapi aku memberitahumu sekarang, bahwa sosok sialan di belakang sana TIDAK nyata. Dan Anda bisa duduk di pesawat ini dan Anda bisa mati bersama mereka atau tidak. Saya tidak akan melakukannya,” lanjutnya lagi, sambil menunjuk ke arah belakang pesawat.

Pandangan seluruh penumpang yang duduk di pesawat itu lantas fokus ke arah perempuan itu. Mereka tampak bingung dengan aksi wanita yang tampak memaksa untuk turun pesawat dan menyebut ada hantu di belakang pesawat.