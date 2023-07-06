Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penumpang Wanita Ngotot Minta Turun dari Pesawat karena Lihat Hantu, Penerbangan Delay!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |00:05 WIB
Penumpang Wanita Ngotot Minta Turun dari Pesawat karena Lihat Hantu, Penerbangan Delay!
Viral penumpang minta turun dari pesawat karena lihat hantu (Foto: Dailymail)
A
A
A

BARU-baru ini viral video seorang wanita yang ‘ngotot’ ingin turun dari pesawat detik-detik menuju take off gara-gara mengaku melihat sesosok hantu.

Momen tersebut terjadi pada penerbangan maskapai American Airlines yang siap take-off dari Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, Amerika Serikat.

Dalam video viral yang beredar, wanita yang menggunakan tantkop berwarna hitam itu tiba-tiba jalan ke tengah koridor pesawat, tepat disaat para penumpang lain sudah duduk dan memasang seat belt mereka masing-masing.

Penumpang Pesawat Lihat Hantu

Ia lantas tiba-tiba marah-marah dan memaksa ingin turun dari pesawat karena mengaku melihat sesosok pria dalam wujud hantu di bagian belakang pesawat.

"Aku memberitahumu, aku tidak peduli dan ada alasan mengapa aku tidak peduli dan semua orang bisa percaya atau tidak percaya,” ujar wanita itu sambil berjalan ke depan pesawat, dilansir dari akun TikTok Dailymail, Kamis, (6/7/2023).

"Aku tidak peduli, tapi aku memberitahumu sekarang, bahwa sosok sialan di belakang sana TIDAK nyata. Dan Anda bisa duduk di pesawat ini dan Anda bisa mati bersama mereka atau tidak. Saya tidak akan melakukannya,” lanjutnya lagi, sambil menunjuk ke arah belakang pesawat.

Pandangan seluruh penumpang yang duduk di pesawat itu lantas fokus ke arah perempuan itu. Mereka tampak bingung dengan aksi wanita yang tampak memaksa untuk turun pesawat dan menyebut ada hantu di belakang pesawat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement