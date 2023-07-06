Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 Juli: Cancer Kecewa dengan Teman, Virgo Bisa Baca Situasi

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 7 Juli: Cancer Kecewa dengan Teman, Virgo Bisa Baca Situasi
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN seperti apa seputar peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Dilansir dari Your Tango, berikut ramalan zodiak hari ini untuk zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo.

1. Cancer : Para Cancer adalah teman yang luar biasa yang benar-benar peduli pada orang lain. Loyalitas Anda kepada teman-teman adalah salah satu kualitas diri yang paling dihormati dan dihargai.

Tak heran, hari ini saat seorang teman tidak dapat dihubungi, Anda mungkin merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang bisa diajak bicara. Sebaiknya jangan membatasi diri dengan hanya bersosialisasi dengan satu orang, ada baiknya memiliki berbagai teman untuk bergaul.

2. Leo: Hari ini para Leo terbesit rasa lelah, lelah menunggu datangnya kehidupan. Terpikir untuk melakukan sesuatu untuk mengambil alih nasib, karena merasa sudah bukan lagi saatnya membuang-buang waktu yang berharga.

3. Virgo: Dengan karakter tegas, baik hati, dan penuh perhatian, hari ini para Virgo bisa melihat dan membaca kesedihan di mata orang terdekat, seperti sahabat tanpa perlu diberitahu dengan kata-kata.

(Rizky Pradita Ananda)

      
