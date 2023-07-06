3 Tips Mudah Jaga Kulit Area Miss V, Jangan Sampai Iritasi!

AREA organ intim kemaluan wanita memang harus benar-benar dijaga kebersihannya, agar kesehatannya pun baik jauh dari iritasi dan penyakit.

Jangan sampai, area kulit sekitar kemaluan mengalami iritasi karena kelalaian sendiri, karena salah cara perawatan. Lalu, bagaimana tips menjaganya? Catat beberapa poin dari Dermatologi dan dokter spesialis kulit dan kelamin , dr. Astrid Teresa berikut ini.

1. Kurangi gesekan: Sebisan mungkin harus menghindari terjadinya gesekan di area sekitar daerah kewanitaan. Misalnya saja saat sedang haid, Anda wajib mengganti pembalut secara rutin.

Apabila terlalu lama tidak diganti, area sekitar kemaluan akan turut lembab dan mudah iritasi. Menurut dr. Astrid Teresa, waktu ideal mengganti pembalut sekitar tiga sampai empat jam sekali.

2. Pakai sabun lembut: Area sekitar kewanitaan tidak bisa disamakan dengan kulit pada bagian tubuh lainnya. Artinya, membersihkannya pun perlu sabun dengan formula lebih ringan agar tidak terjadi iritasi.