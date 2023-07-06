5 Cara Menurunkan Asam Urat Tanpa Obat, Apa Saja?

PUNYA asam urat bikin tubuh tak nyaman, kadang badan jadi terasa nyeri dan pegal. Jika menurunkan asam urat dengan obat-obatan memang hanya akan meredakan sejenak, bukan membuat penyakit tersebut hilang.

Bila Anda ingin cara lain untuk mengatasi kambuhnya asam urat, sebenarnya ada cara lain, apa saja?

1. Hindari Minuman Manis

Minum minuman manis secara berlebihan bisa meningkatkan risiko asam urat. Selain itu, minuman tersebut juga dapat akan menaikkan berat badan karena menambahkan pemasukan kalori harian.

2. Hindari Makanan Tinggi Purin

Jenis makanan tinggi purin harus Anda hindari, yaitu jeroan (hati, otak), daging merah, seafood, melinjo (emping), produk susu, kol, serta kacang-kacangan. Saat kondisi asam urat membaik, pantangan yang satu ini harus dipatuhi seterusnya. Orang yang telanjur punya masalah asam urat wajib membatasi asupan makanan tinggi purin.

Dikutip dari WebMD, makanan yang tinggi purin antara lain ikan sarden, dan kerang-kerangan. Agar asam urat tak naik, sebaiknya memang dihindari konsumsi makanan tersebut.

BACA JUGA:

3. Banyak Minum Air Putih

Ini mungkin menjadi obat atau cara menurunkan asam urat alami yang paling mudah dilakukan. Purin dikeluarkan dari tubuh melalui urine atau air kencing. Nah, dengan minum air putih yang banyak, ginjal akan memproduksi urine, lalu mengeluarkan purin tersebut saat Anda buang air kecil.

BACA JUGA: