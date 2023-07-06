Gejala Manusia Usai Konsumsi Daging Sapi Antraks, Salah Satunya Sakit Perut Luar Biasa!

GEGER antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta membuat masyarakat makin concern dengan penyakit satu ini. Apalagi sudah ada beberapa orang meninggal akibat antraks.

Menurut Mayo Clinic, Antraks disebabkan oleh bakteri pembentuk spora, Bacillus anthracis. Utamanya, antraks ini menyerang hewan ternak hingga hewan liar, tetapi juga mampu membuat manusia terinfeksi lewat kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan yang sakit.

Bakteri Antraks bisa masuk ke dalam tubuh lewat luka pada kulit. Selain itu, manusia dapat pula terinfeksi usai menghirup spora serta memakan daging yang telah terkontaminasi.

Berhubung masyarakat Indonesia gemar menyantap daging hewan ternak seperti sapi, harus dipahami baik-baik gejala yang bakal timbul usai Anda mengonsumsi daging terinfeksi antraks!

Dari penjelasan Department of Health New York State, menyantap daging terinfeksi antraks dan memasaknya masih kurang matang, akan menimbulkan gejala pada pencernaan. Gejala tersebut meliputi sakit perut luar biasa, demam, buang air besar berair, diare berdarah, muntah darah.

BACA JUGA:

Sementara itu, di luar gejala dari imbas mengonsumsi daging terinfeksi antraks, ada juga gejala lain yang timbul lewat sentuhan maupun menghirup. Sentuhan sendiri maksudnya menyentuh produk hewani terkontaminasi antraks seperti tulang, wol, hingga kulit, serta nantinya infeksi bisa terjadi saat bakteri masuk lewat luka atau goresan di kulit.

BACA JUGA: