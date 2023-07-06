Rekomendasi 15 Tempat Wisata di Kota Batu Terbaru 2023 Lengkap dengan Harga Tiketnya!

Jatim Park 2 di Kota Batu, Jawa Timur. (Foto: Trivindo.com)

REKOMENDASI 15 tempat wisata di Kota Batu terbaru 2023, bisa Anda jadikan referensi untuk berlibur. Kota Batu di Jawa Timur memang terkenal dengan beragam tempat wisatanya.

Di Kota Batu dan sekitarnya, Anda bisa dengan mudah menemukan tempat wisata alam yang masih asri hingga destinasi wisata buatan yang tak kalah menarik. Karena saking banyaknya tempat wisata di Kota Batu, mungkin Anda akan kesusahan memilih yang terbaik.

Berikut Okezone rangkumkan rekomendasi 15 tempat wisata di Kota Batu terbaru 2023.

Museum Angkut

Museum Angkut menjadi salah satu destinasi wisata buatan di Kota Batu yang paling populer. Tempat wisata yang satu ini menghadirkan berbagai macam koleksi transportasi dengan tema suasana kota kuno yang menarik.

Lokasi: Jalan Terusan Sultan Agung Nomor 2, Ngaglik, Kota Batu.

Jam operasional: setiap hari pukul 12.00-20.00 WIB.

Harga Tiket: Rp100 ribu.

Jatim Park 1

Salah satu wisata unggulan di Kota Batu adalah Jatim Park 1 milik Jatim Park Group. Jatim Park 1 memiliki berbagai macam wahana permainan yang menyenangkan dan edukatif.

Lokasi: Jl. Kartika No.2, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315

Harga Tiket: Rp 100.000

Jatim Park 2

Kemudian ada Jatim Park 2 yang setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi para wisatawan yang bertandang ke Kota Batu. Tempat wisata yang satu ini menghadirkan konsep kebun binatang dengan koleksi satwa dari berbagai negara. Tak hanya itu saja, Anda juga bisa melihat berbagai koleksi fosil purba di sini.

Lokasi: Jl. Raya Oro-Oro Ombo No.9, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315

Harga Tiket: Rp 140.000

Jatim Park 3

Jatim Park Group juga memiliki Jatim Park 3 yang tak kalah populer dari Jatim Park 1 dan 2. Masih berlokasi di Kota Batu, Jatim Park 3 mengusung konsep dinosaurus dengan banyak wahana yang apik bertema zaman purba.

Lokasi: Jl. Ir. Soekarno No.144, Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65236

Harga Tiket: Rp 70.000

Batu Night Spectacular (BNS)

Batu Night Spectacular (BNS) merupakan salah satu wisata malam di Kota Batu yang sayang jika dilewatkan. Di BNS, Anda bisa menikmati berbagai macam wahana, seperti rumah hantu, cinema 4D, hingga sepeda udara.

Lokasi: Jl. Hayam Wuruk No.1, Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65316

Harga Tiket: Rp 40.000