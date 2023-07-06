Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bebas Visa 159 Negara Dicabut, Kunjungan Turis Asing ke Bali Malah Meningkat

Antara , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |02:00 WIB
Bebas Visa 159 Negara Dicabut, Kunjungan Turis Asing ke Bali Malah Meningkat
Wisatawan berbelanja di pasar seni Sukawati, Gianyar, Bali. (Foto: ANTARA)
A
A
A

DINAS Pariwisata Bali mencatat tak ada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai dampak dari pencabutan bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara sejak 7 Juni 2023. Malah kunjungan turis meningkat.

“Kalau kita lihat datanya, trennya meningkat. Dari tanggal 1-7 Juni jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 16.238, setelah tanggal 7-22 Juni sudah mencapai 16.830 sekian,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun seperti dilansir dari ANTARA, Jumat(7/7/2023).

Dengan peningkatan sekitar 4 persen ini, maka menurut dia, tak ada penurunan yang dipengaruhi oleh pencabutan bebas visa kunjungan.

 BACA JUGA:

“Kan tidak ada pengaruh sebenarnya. Masih ada 92 layanan visa on arrival atau e-visa sekarang, dan berbayar artinya sekitar 35 dolar Amerika atau setara dengan Rp500 ribuan lah,” ujarnya.

Kondisi setelah pencabutan bebas visa kunjungan ini justru dilihat lebih baik dari sebelumnya, sehingga ia membantah ada dampak menurunnya kunjungan.

 

“Memang naik tetap karena Bali kan sebagai tempat favorit, oleh trip advisor jadi nomor satu di dunia untuk dikunjungi. Lalu nomor dua tempat wisata setelah Dubai paling favorit. Dan hampir 2,5 tahun orang ingin datang ke Bali semua karena Bali aman dan nyaman,” jelas pejabat Pemprov Bali itu.

 BACA JUGA:

Bahkan pencabutan BVK ini turut membantu dalam menjaring wisatawan mancanegara yang berkualitas agar mereka yang masuk Bali, kata dia.

“Sekarang kan sudah bagus, rata-rata hampir 16 ribuan per hari, dibanding sebelumnya rata-rata 14-15 ribuan, makanya saya lihat dari tanggal 1-7 dan setelah aturan itu keluar,” kata Tjok Bagus.

Dispar Bali juga mencatat bahwa sejak Januari 2023 hingga kini sudah ada sebanyak 2,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata.

Halaman:
1 2
      
