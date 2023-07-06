Sejumlah Wisatawan Diserang Hiu, Pantai Populer di New York Ditutup

EMPAT wisatawan diserang hiu saat berenang di lepas pantai Long Island yang populer di New York, Amerika Serikat. Akibatnya wisata pantai tersebut sempat ditutup sementara untuk mengindari adanya korban berikutnya.

Dua wisatawan diserang hiu saat berenang, pada Selasa 5 Juli 2023. Sehari sebelumnya, dua orang lain juga mendapat serangan yang sama.

Mengutip dari Khaleej Times, Jumat (7/7/2023), seorang pria berusia 47 tahun mendapat serangan hiu di lutut kanannya, ketika berada di Pantai Desa Quogue di Hamptons. Ia mengaku tidak melihat hiu tersebut.

Beberapa kilometer dari lokasi tersebut, hiu juga menggigit tangan seorang pria berusia 49 tahun di dekat pantai Fire Island.

Selang beberapa jam setelah insiden itu terjadi pihak resmi mengatakan bahwa mereka melihat 50 hiu pasir pagi itu melalui pengamatan drone.

Setidaknya, satu pantai ditunda dibuka untuk umum. Ketika pantai dibuka kembali pengunjung disarankan untuk tetap berada dekat dengan pantai.

"Kami ingin memastikan para perenang aman," kata George Gorman, Direktur Regional Long Island State Parks.

Namun, pantai sempat kembali ditutup setelah adanya kemungkinan hiu muncul lagi. Meski begitu, pihak resmi pantai Long Island mengatakan bahwa itu adalah lumba-lumba.