HOME WOMEN TRAVEL

Traveler Harus Tahu, Inilah Pentingnya Fleksibilitas Perjalanan agar Liburan Antiribet

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |01:05 WIB
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
FLEKSIBILITAS dalam perencanaan penerbangan sangat dibutuhkan pelancong demi memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan sesuai ekspektasi mereka.

Keluwesan dalam merencanakan perjalanan tentu menjadi salah satu pertimbangan terpenting traveler untuk melakukan pembelian tiket perjalanan mereka, baik perjalanan domestik maupun internasional.

Terkait hal tersebut, CEO Transport Traveloka, Iko Putera mengatakan, platform perjalanan online sejatinya terus berinovasi dan menyesuaikan diri terhadap tren yang ada maupun perubahan perilaku konsumen.

"Opsi perjalanan yang lebih nyaman dengan fleksibilitas dalam mengubah rencana perjalanan sesuai kebutuhan, menjadi penting bagi traveler," ucap Iko dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Juli 2023.

Pihaknya lanjut Iko menyematkan fitur inovatif 100 persen Refund Guarantee yang telah tersedia bagi pemesanan tiket penerbangan internasional.

Infografis Tren Traveling 2023

Menurut data internal lanjut Iko, tercatat setidaknya 63 persen konsumen menyatakan bahwa fitur jaminan re-schedule dan refund merupakan fitur terpenting dalam membeli tiket pesawat via online.

"Dalam merencanakan perjalanan internasional, bukan tidak mungkin kita dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Seperti kemungkinan visa ditolak atau pun ketika harga tiket pesawat yang tiba-tiba melonjak karena ada event besar, seperti konser atau festival musik," sambungnya.

Dijelaskannya, dengan fitur 100 persen Refund Guarantee pada pembelian tiket pesawat, diharapkan hal ini dapat mengatasi ketidakpastian tersebut, di mana traveler tetap dapat membeli tiket pesawat jauh hari sebelum hari keberangkatan untuk menghindari harga tiket pesawat yang lebih tinggi jika dibeli mendekati hari keberangkatan.

"Sehingga traveler dapat merasa lebih aman serta fleksibel dengan tiket yang dapat di-refund jika diperlukan," tuturnya.

