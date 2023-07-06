Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Karomah Habib Abu Bakar Gresik, Selamatkan Anak Pejabat yang Hilang Diculik ke Alam Jin

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |01:30 WIB
Kisah Karomah Habib Abu Bakar Gresik, Selamatkan Anak Pejabat yang Hilang Diculik ke Alam Jin
Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, seorang waliyullah yang wafat di Gresik, Jawa Timur (Foto: FB/Ist)
A
A
A

ACARA puncak Haul ke-68 seorang ulama besar, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf di Kota Gresik, Jawa Timur rampung digelar pada Kamis, 6 Juli 2023.

Puncak acara Haul yang dihadiri ratusan ribu jamaah dari berbagai penjuru Tanah Air dan mancanegara itu digelar di Kompleks Masjid Jami' Gresik.

Bernama lengkap Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf Assegaf merupakan seorang imam dari lembah Al-Ahqof, Yaman yang memiliki derajat kewalian tinggi dan menjadi pemegang Quthbul Ghauts atau pemimpin para wali di zamannya.

Nasab atau garis keturunannya yang suci bersambung kepada para ulama besar hingga bermuara kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam.

Sebagaimana para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf memiliki karomah atau keistimewaan yang sulit dinalar oleh akal orang awam.

Habib Abu Bakar Gresik

Habib Abu Bakar Assegaf (Foto: Ist)

Saking tingginya maqam atau derajat Habib Abu Bakar Assegaf, para penghuni alam gaib pun mengakui kewibawaan dan kemuliaan beliau.

Salah satu kisah karomah Habib Abu Bakar yang masyhur ialah ketika dirinya berhasil menyelamatkan anak seorang pejabat yang diculik jin penunggu pohon besar dan tersandera di alam gaib.

Mengutip laman facebook Santri Njobo Pager, dahulu ada seorang pejabat yang datang menghadap Habib Abu Bakar Gresik saat beliau sedang menghadiri pengajian rutin di Masjid Jami' Gresik.

Pejabat tersebut berniat untuk menanyakan keberadaan anaknya yang telah lama lenyap bak ditelan bumi.

Dengan kelebihan yang dimilikinya, Habib Abu Bakar lantas menjawab bahwa anak sang pejabat telah diikat atau dibelenggu oleh jin di atas pohon besar, berada persis di tengah jalan akibat kesalahannya sendiri.

      
