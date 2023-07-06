11 Hal Paling Dirindukan Turis Asing Usai Liburan ke Indonesia, Apa Saja?

SEBAGAI negara terindah di dunia, Indonesia punya beragam destinasi wisata yang menyedot banyak kunjungan turis dari berbagai negara. Aneka keunikan dan keindahan alam Negeri Zamrud Khatulistiwa akan membekas dibenak wisatawan asing.

Indonesia negara yang sangat ramah dengan wisatawan. Turis asing akan merasa nyaman berlama-lama di Tanah Air.

Lalu apa saja hal-hal yang dirindukan turis asing setelah liburan dari Indonesia? Berikut 11 diantaranya seperti dikutip dari laman The Culture Trip.

1. Kuliner

Pertama adalah kulinernya yang paling banyak dirindukan wisman di Indonesia. Yang mana seperti diketahui, kelezatan makanan-makananya sudah tidak diragukan lagi, dan membuat siapa saja dibuat ketagihan.

Makanan tradisional di Indonesia

Mulai dari rendang, nasi goreng, sate, tempe, hingga babi guling yang terkenal di Bali membuat wisatawan mancanegara ingin lagi datang ke Indonesia untuk menyantap semuanya. Ditambah bumbunya yang kuat berasal dari rempah-rempah khas Nusantara.

2. Kopi

Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat di dunia. Sejak zaman kolonial hingga zaman modern, kopi Indonesia adalah komoditas yang banyak didambakan, dan masyarakat yang tinggal di nusantara diistimewakan dengan akses mudah ke secangkir kopi segar.

Di Indonesia, Anda memiliki seluruh spektrum pilihan antara kopi USD2 dalam satu gelas plastik dan Kopi Luwak yang sangat spesial, serta jadi kopi termahal di dunia dengan harga USD60 (atau lebih) per cangkir.

3. Masyarakat Ramah

Keramahan dan keramahtamahan orang Indonesia dapat membuat siapa pun betah, tidak peduli seberapa jauh mereka berada.

Wisatawan mancanegara akan merindukan senyum dan wajah masyarakat Indonesia. Kemudian percakapan singkat dengan penjual di pasar, dan sekelompok penduduk setempat yang meminta Anda untuk berfoto bersama.

4. Cuaca

Indonesia menjadi surga tropis, negara ini hampir selalu disemarakkan oleh hangatnya matahari dan segarnya angin sepoi-sepoi.

Saat meninggalkan Indonesia setelah tinggal beberapa lama, mudah untuk melewatkan delapan bulan musim panas per tahun, dan 12 jam sinar matahari per hari.

Pantai Sanur di Bali (IG @sanurbeach)

5. Pantai yang Cantik

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Di mana pun Anda pernah menginap atau berkunjung, kemungkinan Anda mendapatkan akses mudah ke pantai yang menakjubkan .

Indonesia memiliki segalanya mulai dari pasir putih halus hingga pantai vulkanik hitam, perairan tenang hingga ombak yang pecah, samudra biru kehijauan hingga perairan zamrud yang berkilauan, dan semuanya tidak mungkin untuk dilupakan.