HOME WOMEN HEALTH

Penderita Asam Urat Hindari 5 Minuman Ini Ya, Salah Satunya Bir!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |01:50 WIB
Penderita Asam Urat Hindari 5 Minuman Ini Ya, Salah Satunya Bir!
Bir (Foto:Times of india)
KINI asam urat tak hanya menyerang lansia, banyak anak muda 30-an yang kena asam urat. Penyakit bisa mengganggu aktivitas karena bikin penderitanya merasa nyeri dan pegal luar biasa.

Gejala dari asam urat ini seperti nyeri, bengkak, dan rasa panas di persendian tubuh. Ada beberapa penyebab yang membuat penyakit asam urat seseorang mendadak kambuh.

Seringkali pencetusnya berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Bahkan sayuran hijau yang dikenal bagus untuk kesehatan pun terjadi menjadi pemicu terjadinya asam urat.

Lalu apa saja minuman yang dapat membuat penyakit asam urat kambuh?

 anggur merah

1. Anggur Merah

Anggur merah merupakan salah satu minuman yang mengandung kadar purin tinggi. Kadar purin ini memicu penumpukan asam urat pada sendi.

2. Bir

Sama halnya dengan anggur merah, kadar purin bir juga termasuk tinggi karena termasuk golongan minuman beralkohol. Minuman beralkohol memiliki kadar purin yang membuat asam urat meningkat di persendian tubuh.

3. Minuman Bersoda 

Minuman ini cenderung memiliki kadar gula yang tinggi. Makanan atau minuman yang berkadar gula tinggi dapat meningkatkan risiko asam urat kambuh.

Halaman:
1 2
      
